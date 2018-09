Du har kanskje hørt at honning, agavesirup, palmesukker og kokosblomst skal være mye bedre enn hvitt sukker. Hva er sunt, hva er farlig og hvor mye sukker kan du spise? I Folkeopplysningen prøver de å finne svar.

– Det blir fort feil fokus på sukker, sier Svein Olav Kolset, professor i ernæring ved Universitetet i Oslo.

Her er fem påstander om sukker som ekspertene mener ikke stemmer.

1. Sukker er gift

Feil.

– Nei, sukker er ikke gift, slår Kolset fast.

Det finnes ulike typer sukker. Det hvite farinet, som vi vanligvis omtaler som sukker, kalles også sukrose. Det består av like mye fruktose (fruktsukker) og glukose (druesukker).

Glukose og fruktose finnes naturlig i mange søte frukter, grønnsaker og honning.

– Det er ikke noe grunnlag for å si at sukker er gift. Det blir useriøst og veldig spekulativt, sier professoren.

Glukose spaltes i tarmen og blir en del av hele kroppsmaskineriet, mens fruktose tas mest opp i leveren, forklarer han.

I stedet bør du heller være opptatt av mengden. Sørge for at du ikke får i deg for mye sukker.

– Det er ikke gift, men energi. Du kan få hull i tennene og du kan bli overvektig hvis du spiser for mye.

Helsemyndighetenes anbefaling er at du begrenser inntaket av tilsatt sukker til mindre enn ti prosent av det totale energiinntaket ditt.

2. Du kan bli avhengig av sukker

Feil.

– Man kan ikke bli avhengig av sukker, sier Christian Drevon, professor i ernæring ved Universitetet i Oslo.

I Folkeopplysningen får programleder Andreas Wahl «diagnosen» sukkeravhengig.

Drevon forklarer at du kan venne deg til å spise det ene eller det andre som vaner eller uvaner.

– Det at du liker noe, og til og med synes du blir avhengig av for eksempel noe søtt, er helt annerledes enn det vi vanligvis beskriver som avhengighet i forbindelse med røyking, medikamenter eller rusmidler.

Heller ikke Erik Arnesen, helsefaglig rådgiver i Landsforeningen for hjerte- og lungesyke, LHL, mener man kan bli avhengig av sukker.

– Det innebærer i så fall en alvorlig bagatellisering av rusmidler. At bare sukker i seg selv bidrar til matavhengighet er tvilsomt. Flere rapporterer at de heller har et sug etter fete og salte produkter.

Det som noen kaller «sukkeravhengighet», kan handle mer om spisevaner enn at stoffer er avhengighetsskapende i seg selv, mener han.

3. Sukkeralternativer er mye bedre enn hvitt sukker

Feil.

– Nei, det meste vi spiser er bearbeidet på et eller annet vis, og sukkeralternativene er også bearbeidet i varierende grad. At det er naturlig har heller ingen helsegevinst. Da må du spise store mengder, forklarer Svein Olav Kolset.

Han snakker om for eksempel honning, agavesukker og andre sukkeralternativer som mange mener vi bør bytte ut det hvite sukkeret med.

– Men inneholder de ikke mineraler, vitaminer og andre stoffer?

– Det er riktig at de inneholder mer av dette enn hvitt, raffinert sukker, men mengdene er minimale. For at man skal få i seg relevante mengder mineraler fra disse sukkeralternativene må man spise så mye av sukker- og kaloriinntaket, at det nuller ut noen eventuell fordel, sier Arnesen i LHL.

4. Sukker kan gi deg diabetes

Feil.

– Du kan ikke få diabetes av sukker, men du kan få diabetes av å spise for mye slik at du blir overvektig, sier professor Drevon.

Han sier det er en grov forenkling å hevde at sukker gir diabetes.

– Mange studier viser at det er overskudd av hva vi spiser, i forhold til det vi forbruker ved fysisk aktivitet, som er den viktigste risikofaktoren for å utvikle sukkersyke, diabetes type 2.

Han forklarer det slik:

– Her i landet er type 2 diabetes nært knyttet til overvekt. Spiser man for mye fett, sukker og drikker for mye alkohol over tid, vil man etter hvert få et stort fettvev. Det er det som kan gi diabetes, forklarer han.

Heller ikke Diabetesforbundet, sier du kan få diabetes av å spise sukker.

– Det er sant at sukker i seg selv ikke gir diabetes type 2. For det første må man være genetisk disponert for å få sykdommen. Videre er usunt kosthold, inaktivitet, røyking og overvekt triggerfaktorer for å utvikle diabetes type 2, sier kostholdsrådgiver i Diabetesforbundet, Trine Strømfjord Gjerstad.

5. Fruktsukker er sunnere enn vanlig sukker

Feil.

Fruktsukker i form av strø eller flytende sukker er ikke sunnere enn vanlig sukker. Det slår en undersøkelse som Faktisk.no har gjort for NRK.

Det er den totale mengden sukker man spiser som er avgjørende, og det er bedre å redusere inntaket enn å erstatte vanlig sukker med strø eller flytende fruktsukker.

Men frukt kan du spise med god samvittighet.

– Det er en myte at frukt inneholder mye fruktsukker. Frukt inneholder stort sett vann, så et regelmessig inntak av frukt, minst to porsjoner per dag, er knyttet til lavere risiko for hjerte- og karsykdom, sier Arnesen.

Frukt har også andre viktig næringsstoffer som vitaminer, mineraler, vann og fiber, understreker Drevon.