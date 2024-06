Norsk hvitfarge preger hele verden

21. juni 2024 åpner det nye vitenmuseet i Jøssingfjord i Rogaland.

Premiereutstillingen har allerede pådratt seg bråk internasjonalt, selv før museet har åpnet dørene for publikum.

Den viser et vitenskapelig forskningsprosjekt om hvordan landet Norge har gjort hele verden hvitere.

Les det siste en gang til:

... hvordan landet Norge har gjort hele verden hvitere ...

Hæ?

Har Norge skylden for at så mye i verden er hvitfarget?

For å forstå denne historien, må du først bli kjent med hva alt dreier seg om, nemlig den norske oppfinnelsen titanhvitt.

Reklameplakat for titanhvitt fra ca. 1920. Foto: Østfoldmuseenes arkiv

Alt det hvite du ser rundt deg hver dag

Titanhvitt, eller titandioksid som produktet heter, er et helt hvitt pulver som brukes som fargestoff i nær sagt alt det hvite du har rundt deg.

Du finner det i maling, tannkrem, plaststoler, klær, kosmetikk, lakk, solkrem, papir, tannproteser, gummi, plastposer, glass, i piller du får av legen – kort sagt alt som er farget hvitt, med unntak at mat; det ble forbudt i EU i 2022.

How Norway made the world whiter Ekspander/minimer faktaboks «How Norway Made the World Whiter» er et femårig vitenskaplig forskningsprosjekt ved Universitetet i Bergen

Norges forskningsråd har gitt 12 millioner kroner til prosjektet og Program for kunstnerisk utviklingsarbeid har gitt 3 millioner til prosjektet.

Ansvarlige er kunsthistoriker Ingrid Halland og kunstner Marte Johnslien.

I «How Norway Made the World Whiter» ønsker forskerne å studere hvilke konsekvenser produksjonen av titandioksid har hatt for modernismen (kulturelt), for miljø-saken(natur), og som en estetisk ide.

Deler av dette prosjektet er basert på kunstneriske arbeider.

Før dette var selv fiskeboller farget med titanthvitt (oppgis som E171 på produktet).

Verdens forbruk av dette fargestoffet er enormt.

Og reklamefilmene som ble laget for produktet titanhvitt, er svært underholdende (jeg anbefaler det å sette på lyden her):

Reklame for titanhvitt fra 1956. Du trenger javascript for å se video. Reklame for titanhvitt fra 1956.

Hvitfargens norske opphav

Da professor i kjemi Peder Farup og industrileder Gustav Jebsen fikk patent på fargestoffet titanhvitt i 1909, var det en sensasjon.

Peder Farup til venstre og Gustav Jebsen til høyre Foto: HILFING RASMUSSEN / NTNU UNIVERSITETSBIBLIOTEKET og OSLO MUSEUM

– Titanhvitt løste alle de tidligere problemene med eksisterende hvitfarger, sier Ingrid Halland, en av de to forskerne bak prosjektet «How Norway Made the World Whiter».

Ingrid Halland Foto: Solveig Tjetland

I 1909 hadde man oppdaget at blyhvitt var giftig og det ble derfor forbudt. Den andre hvitfargen som fantes, sinkhvitt, var kjent for å ha svært dårlig dekningsgrad.

Holdbarhetsprøver på maling etter 3,5 år - zinkhvitt mot titanhvitt. Resultatet er åpenbart: Titanhvitt holder på hvitfargen meget bedre. Foto: Østfoldmuseenes arkiv

Titanhvitt, derimot, var hverken gjennomsiktig eller giftig og med Farup og Jebsens oppfinnelse kunne man produsere enorme mengder av stoffet.

Giftig? Ekspander/minimer faktaboks Da EU forbød titanhvitt i mat i 2022, var dette fordi man ønsket å være føre var.

Titanhvitt er kun til for estetiske grunner, og flere studier antyder at stoffet kan ha negative konsekvenser for brukerne.

Disse påpeker en mulig kreftrisisko, og i verste fall skader på kroppens DNA, såkalt gentoksisitet fordi partiklene er så ørsmå (nanopartikler) og hoper seg opp i kroppen.

Titanhvitt bør heller ikke inhaleres, hverken i pulverform eller i form av produkter som kan komme i lungene.

Mer om dette kan du lese hos Arbeidstilsynet.

Her finner du en studie fra National Library of Medicine

– Titanhvitt har betydd enormt for moderne design, sier Ingrid Halland.

Med oppfinnelsen av titanhvitt kunne nemlig absolutt alt farges det hviteste hvitt – fra sørlandsbyer til Apple-produkter, for å nevne noe.

Risør med sine hvite trehus og gjestehavnen fylt opp av båter sommeren 2020. Byen blir ofte kalt «den hvite by ved Skagerak». Foto: Erik Johansen / NTB

Fargen hvit har blitt stadig mer fremtredende med moderne design og med funksjonalismens krav til rene former og overflater.

Det kommer herfra

Ved Jøssingfjorden i Rogaland finnes verdens største forekomst av titanjernstein.

Titan-gruven i Jøssingfjord. Frem til 1994 ble slammet kastet i fjorden. Da utslippene tok slutt, hadde fjorden blitt fylt opp fra 70 til 20 meters dyp. Nå benyttes landdeponi, men det er også snart fullt. Foto: Mike Norton / wikimedia commons

Dette visste de to oppfinnerne av fargestoffet. Derfor grunnla de bedriften Titania A/S med gruve i Jøssingfjord og videreforedling i Fredrikstad i 1916.

Slik produseres titanhvitt Foto: Solveig Sørensen / NGU Ekspander/minimer faktaboks Produksjon av titanhvitt starter med et svart mineral som heter ilmenitt.

Det sorte pulveret på bildet over er knust ilmenitt (titanjernoksid). Det hvite er titandioksid, hvor jernet er fjernet.

Råvaren finnes i Jøssingfjord i Rogaland, men viderforedles i Fredrikstad.

Der knuses ilmenitten til et fint pulver.

Da kan man separere ut titandioksid, og resultatet er et pigment som er det hviteste hvit.

Verdensproduksjonen av titandioksidpigment var rundt 10 millioner tonn i 2016. Dette har gitt så store forurensningsproblemer at EU har et eget titandioksiddirektiv (92/112/EEC).

I 1927 ble selskapet kjøpt av amerikanske interesser. Hele foretaket med gruve og fabrikk er i dag eid av det gruveselskapet Kronos Worldwide.

Hver dag produseres 400 tonn titandioksid. Det tar 14 dager å foredle produktet, og Norge er fremdeles en av verdens største leverandører.

Det er sant at landet Norge har gjort verden hvitere.

Men hvorfor er fargen så populær?

Reklame for hvitmaling fra 1920-tallet. Foto: Østfoldmuseenes arkiv

Suget etter hvitfarge

Det åpenbare svaret er søken etter lys.

Men også kulturhistorien kan si noe om vårt forhold til fargen hvit.

Engler er hvite. Pavens tekstiler også. Dessuten er mange praktbygg helt hvite.

PRAKTBYGG: Nasjonalmuseet i Brasilia – designet av arkitekt Oscar Niemeyer. Foto: RICARDO MORAES / Reuters

Det hviteste hvitt ble tidligere assosiert med noe helt spesielt.

Med oppfinnelsen av titanhvitt kunne alle få så mye hvitt de bare ønsket. Og folk ønsker seg hvite objekter. Det føles så rent.

Men det er også et estetisk produkt som belaster miljøet kraftig.

Jøssingfjorden 25. august 1983: Titania-demonstrasjonen i Jøssingfjorden. Frederic Hauge i Bellona viser seierstegnet. Det ble en årelang kamp for tvinge frem landdeponi for gruveslam. Foto: NTB

Landskap ødelegges, og enorme mengder gruveslam må deponeres.

Dette er også en del av historien om norsk titanhvitt som de to forskerne Halland og Johnslien ønsker å synliggjøre gjennom sitt arbeid.

Men så kom altså en viss sløseriombudsmann på banen.

Faksimile: Nettavisen

Sløseri eller ikke?

Sløseriombudsmannen er Are Søbergs tittel på seg selv. Under denne fanen leter Søberg etter offentlig finansierte prosjekter han opplever som bortkastet bruk av fellesskapets midler.

Når Søberg har funnet et slikt prosjekt, fyres granatsalvene av i sosiale medier.

I 2023 ble han tipset om prosjektet «How Norway Made the World Whiter».

Der leste han en stillingsutlysning for en seniorforsker hvor det sto følgende:

«Prosjektet undersøker hvordan en norsk innovasjon – industrifremstillingen av det hvite pigmentet titandioksid – ikke bare førte til et estetisk ønske om hvite overflater, men som også var forbundet med rasistiske holdninger.»

Det fikk alarmen til å gå for sløseriombudsmannen. Han tordnet mot prosjektet.

Til Nettavisen (der han også jobber som kommentator) sa han følgende:

– Det virker helt idiotisk. Jeg tenkte at dette hadde vært en usedvanlig morsom spøk om jeg hadde vært kreativ nok. Det fremstår som satire.

Hvordan internasjonale medier fikk tak i hva sløseriombudsmannen hadde sagt om forskningsprosjektet, vet ikke Ingrid Halland.

Men resultatet var i hvert fall at prosjektet ble hengt ut som woke-idioti verden rundt.

Innboksen rant over med ubehagelige meldinger fra publikum, basert på disse oppslagene.

– Det var ingen internasjonale medier som ringte for å spørre om saken heller, sier Ingrid Halland. – De bare trykket det sløseriombudsmannen hadde sagt om oss.

– Men det er jo dere som skriver om hvitfargen, at den er «forbundet med rasistiske holdninger». Det er jo ikke noe sløseriombudsmannen fant på selv.

– Nei, det er riktig, svarer Halland, men hun presiserer at vitenskapelig arbeid alltid handler om å brekke ned et tema i detalj for undersøkelse.

– Hvitfarge er ikke bare én ting. Vi ønsket å se på denne industrien fra mange sider.

Hvorfor har vi ikke hørt om fargen når titanhvitt er et fargestoff som omsettes for milliarder av kroner, og Norge er storleverandør på verdensbasis?

Hvorfor ønsker moderne mennesker at så mye skal være hvitt, og hva gjør denne produksjonen med landskap og miljøavfall?

Dessuten – og nå kommer vi til det betente i denne saken – selve fargen hvit er heftet med tung symbolikk.

Rasisme?

Her er et eksempel på tidligere markedsføring av norsk titanhvitt:

Reklame for titanhvitt i 1920. Foto: Østfoldmuseenes arkiv

En del av prosjektet «How Norway Made the World Whiter» har vært å katalogisere historiske arkiver. Titanhvitt ble tidlig markedsført med rosemaling og norske flagg.

Men det var også reklamer med rasistiske trekk.

– At vi påpeker dette, ble gjort til et hovedpoeng av sløseriombudsmannen, sier Halland, – men det er bare en liten del av forskningen vår.

Når det nye vitenmuseet i Jøssingfjord åpner dørene 21. juni, blir det med historien om det lokale produktet titandioksid.

Kunstner Maiken Stene installerer maleriet «Storgangen» som en del av utstillingen Kampanje! på Jøssingfjord vitenmuseum. Foto: Hanna Biørnstad

Museet skal både huse en permanent utstilling om det lokale produktet, i tillegg til en spesialutstilling basert på forskningsprosjektet.

Og på Velferden – Sokndal Scene for Samtidskunst – vil keramiker Marte Johnslien og hennes masterstudenter fra Kunsthøyskolen i Oslo stille ut arbeider, fra 29. juni.

Kommer Sløseriombudsmann Are Søberg til å besøke noen av disse utstillingene, tror du?

Sannsynligvis ikke. Han sier til NRK at han ikke har fulgt særlig med på prosjektet det siste året, men han mener det nå framstår som noe helt annet enn hva han opplevde at det handlet om fra starten av.

– At de nå i stedet velger se på prosjektet som industrihistorie betyr vel at det er litt større sjanse for at det kan komme noe interessant ut av det. Selv om jeg nok uansett ikke ville brukt veldig mange millioner skattekroner på at en gjeng skal snakke om historien til en malingsfabrikk i seks år.

Uansett hva du måtte mene om dette – en ting er helt sikkert: Det hviteste hvitt er stadig like populært både i tannkrem og som husfarge.

Og nå vet du i hvert fall hvor fargen kommer fra.

