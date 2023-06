Viggo Venn fra Kongsberg kan vinne Britain's Got Talent: – Som om Skeid vinner Champions League

– Humør skal liksom være så satirisk og seriøst. Mens Viggo slår et slag for det teite, for vest under vest. Jeg elsker det. Og jeg elsker at hele verden elsker det. Det er helt nydelig.

Komiker Jonis Josef er kollega og god venn med Viggo Venn, den norske klovnen og komikeren som i kveld står på en av verdens største scener: finalen i TV-programmet Britain's Got Talent.

Programmet sto blant annet for verdensgjennombruddet til sangerinnen Susan Boyle.

Josef mener det er vanskelig å ta inn hva som skjer med kompisen.

– Vi kunne ikke i vår villeste fantasi forestille oss at han skulle erobre et av verdens største TV-programmer. Men det er ingen jeg unner dette her mer enn Viggo.

KOMIKER: Jonis Josef er full av beundring og lovord om hans kamerat og kollega Viggo Venn. Foto: JOHN-ANDRE SAMUELSEN

– Vi trenger alle litt Viggo i våre liv

Viggo Venn er født på Kongsberg, bosatt i London og har klovneutdannelse fra den franske teaterskolen Ecole Philippe Gaulier. Han hoppet av en økonomiutdannelse for å bli klovn, og har har siden 2016 turnert i Europa, USA og Australia.

TV-eventyret startet da Viggo Venn gjorde en audition som ble vist i det populære programmet. Opptredenen hvor han hoppet rundt og tok av seg uendelig mange lag med refleksvester fikk publikum og TV-seere til å gapskratte.

BERØMT: Dommer Simon Cowell er kjent for sin skarpe tunge, og var først skeptisk til Viggo Venn. Men nå har veteranen snudd og blitt fan. Foto: Vianney Le Caer / Ap

Den berømte dommeren Simon Cowell ga først tommelen ned til Viggo Venn, men de andre tre dommerne i programmet gjorde at han kom videre fra audition til semifinalen.

I semifinalen ble så Viggo Venn hyllet av samtlige dommere.

– Vi trenger alle litt Viggo i våre liv, dette var den beste opptredenen i kveld, sa dommer Alesha Dixon.

– Den mest irriterende i hele kveld, sa Simon Cowell, men vedgikk at Viggo Venn sto for hans favorittinnslag.

Se video fra auditionen her:

En jordnær fyr fra Kongsberg

Morten Urdal Bakke er barndomskamerat av Viggo Venn fra Kongsberg, og er nå i London for å se finalen sammen med den nærmeste familien. Bakke har hatt kontakt med Viggo Venn tett opptil showet, og sier det er stort for hovedpersonen å få oppleve dette.

– Han gleder seg veldig og så er han selvfølgelig veldig spent. Han er veldig takknemlig for å få vise frem klovnefaget til en bredere publikumsmasse, sier Bakke.

Og selv om Viggo Venn nå er en snakkis verden over, har han beina på jorden, mener kompisen.

– Han er en jordnær fyr fra Kongsberg, og har ikke mistet besinnelsen av den grunn. Men han syns selvfølgelig det er stas.

Se video fra semifinalen her:

– Som om Skeid vinner Champions League

Jonis Josef har selv sett tidligere versjoner av humoropptredenene som Viggo Venn har gjort i programmet, og er ikke overrasket over at han de har tatt publikum med storm. Han beskriver Viggo Venn som en gjennomtrivelig fyr, som er dedikert i jobben sin.

– Han er utrolig snill og varm, en fan av faget, og lidenskapelig opptatt av humor. Genuint interessert i det han gjør.

Viggo Venn er på andreplass på oddslistene i forkant av finalen. Jonis Josef mener Viggo Venn uansett har vunnet, ved å komme så langt. Men har en sammenligning for en mulig seier.

– Det føles litt som om Skeid vinner Champions League i fotball. Og det er ingen som ikke unner Skeid å vinne Champions League.

Og han mener uansett han har satt humoristiske fotavtrykk.

– Viggo får oss til å le så vi får vondt i magen. Man tror at man må like smarte vitser, så kommer det en som får deg til å tenke over hva humor egentlig skal være.