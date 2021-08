Utfallet i rettssaken mellom VG og Nent, som blant annet eier Viaplay og TV3, kan bli avgjørende for hvor tilgjengelig sportsnyheter er for publikum i fremtiden, ifølge VGs advokat, Jon Wessel-Aas.

VGs advokat Jon Wessel-Aas sier utfallet kan ha stor betydning for de norske nyhetsmediene. Foto: Monica Kvaale

– Den kan bli avgjørende for alle nyhetsredaksjoner og kringkasteres mulighet til å lage sportsnyheter, og vise korte klipp av hva som skjer. Det er en avgjørelse som har betydning langt utenfor saken mellom VG og Nent.

Ulik tolkning av lov

Bakgrunnen for søksmålet er VGTVs bruk av klipp fra Nent sine sportssendinger.

Mellom 1. august 2020 og 1. mars 2021, skal VGTV, ifølge Nents sluttinnlegget til Oslo tingrett, ha brukt opptak fra minst 139 av Nents sendinger, til å lage 257 nyhetssaker og 109 kamprapporter.

Klippene det er snakk om er blant annet mål i mesterligakamper, som Nent og TV 2 deler de norske rettighetene til.

Wessel-Aas, trekker frem nyhetsretten som et viktig argument for VGs bruk av bildene.

– Man så at det oppsto problemer ved å selge eksklusive rettigheter til enkeltkringkastere for en hel fotballiga eller VM i en eller annen sport. Det, kombinert med at man ikke slapp inn andre medier på stadion for å filme korte klipp for nyhetsformål, sørget for at det kom en ny lov via EU. En lov, som enkelt forklart, gjør at andre medier har rett til å bruke korte utdrag fra rettighetshavers sendinger til sine egne nyhetssendinger.

– Men hva er egentlig partene uenige om?

– Denne saken dreier seg om tolkningen av denne loven, og om hvor langt eller kort man kan dra denne nyhetsretten. Og om hvor mye man kan ta, og hvordan man kan bruke innholdet.

Avhengig av nyhetsmediene for å få seere

I Norge har ikke Nent en egen nyhetskanal. Det gjør denne saken vanskelig, mener sportsøkonom Harry Arne Solberg.

Sportsøkonom Harry Arne Solberg mener Nent avhenger av dekning i nyhetsmedier.

– Nent er avhengig av andre for å promotere seg, i motsetning til for eksempel NRK og TV2 som har egne nyhetssendinger og kanaler. På samme måte som Discovery, trenger Nent disse kanalene, og andre nyhetsmedier, for å promotere seg. Det er en balansegang de må ta hensyn til her.

Solberg mener dette er en viktig, og prinsipiell sak.

– De skal jo tjene penger på det her. Hvis andre kanaler viser innholdet de har rettighetene til, kan det føre til at færre abonnerer, eller betaler for de kanalene som har disse sendingene. Samtidig er de avhengig av promotering i andre nyhetskanaler. Det er jo klart at hvis VG skriver om et av arrangementene deres, hjelper det på interessen for nettopp det arrangementet.

NRK har vært i kontakt med Nent, som ikke ønsker å kommentere saken ytterligere på nåværende tidspunkt, men skriver følgende i sitt sluttinnlegg til Oslo tingrett:

– Partene hadde tidligere en avtale som innebar at VG betalte et vesentlig beløp til Nent i året for bruk av utdrag fra Nents sendinger fra ulike sportsbegivenheter. Etter opphør av avtalen har VGTV likevel i utstrakt grad benyttet utdrag fra Nets sendinger.

Rettssaken mellom VG og Nent startet i Oslo tingrett i dag. Det er satt av totalt fire dager.