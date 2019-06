Sommeråpent reiser på campingtur

86 prosent lurt av falske nyheter

86 prosent av nettbrukerne innrømmer at de har blitt lurt av falske nyheter, i hovedsak spredt via Facebook, ifølge en undersøkelse gjennomført blant flere enn 25.000 nettbrukere i 25 land av Ipsos på vegne av tankesmien Centre for International Governance Innovation (CIGI). Et flertall mener at myndigheter og sosiale medie-selskaper må slå ned på falske nyheter (NTB).