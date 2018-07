Israel løslater kunstnere bak Tamim

To italienere og en palestiner, som er mistenkte for å stå bak et gigantisk portrett av den 17 år gamle palestinske aktivisten Ahed Tamimi, er løslatt i Israel. Det opplyser myndighetene i landet, skriver NTB. Ifølge israelsk politi ble de tre arrestert lørdag, mens de malte et 4 meter høyt portrett av Tamimi på den såkalte sikkerhetsmuren Israel har bygd ved Betlehem på den okkuperte Vestbredden.