Quick Style kjempet for dansernes respekt – nå er de i ferd med å ta verdensherredømme

Ankesak etter terrorangrepet mot Charlie Hebdo i gang

Ankesaken mot to terrordømte menn i forbindelse med angrepet mot tidsskriftet Charlie Hebdo og et jødisk supermarked i 2015, startet mandag i Paris.

Tolv mennesker ble drept da redaksjonslokalet til det satiriske tidsskriftet ble angrepet av to brødre 8. januar 2015. Dagen etter drepte en tredje gjerningsmann fire menn i et jødisk supermarked samt en politibetjent. Alle tre gjerningsmennene ble drept av politiet, og i desember 2020 ble 14 personer dømt for å ha hjulpet til med angrepene.

De to mennene som har anket, fikk de strengeste straffene. Ali Riza Polat ble dømt til 30 års fengsel for å ha skaffet våpen til angriperne, mens Amar Ramdani ble dømt for å ha konspirert med angriperne. Begge avviser anklagene og vil at retten gjennomgår dokumenter som de mener ble oversett under etterforskningen av saken.

– Denne rettssaken er siste sjanse til å rette opp feilene som ble gjort av rettsvesenet, sier en av Polats forsvarere.

Han argumenterer for at Polat kun er en vanlig kriminell som er blitt anklaget for en rolle han aldri har hatt.

(NTB)