Protestklippet håret i norskdesignet revolusjonskjole

– Det var sterkt. Jeg satt og så på det sammen med min familie og vi ble rørt til tårer. Det ligger dypt i oss dette. Over 40 år med undertrykkelse, sier designer Leila Hafzi.

På lørdag satt hun hjemme i Stavanger og så sin kjole bli brukt på et arrangement 6000 km unna.

For på en scene i Central Park i New York stod Sophia Kianni, en ung, iransk klimaaktivist, og klippet håret foran 60.000 tilskuere. I en kjole laget av Hafzi.

– I dag slutter jeg meg til de tusenvis av kvinnene som har klippet håret sitt i protest. Følg meg og stå i solidaritet, sa Kianni fra scenen før hun tok opp en saks og klippet av seg litt av håret.

På lørdag ble ettårsdagen for Jina «Mahsa» Aminis død markert, under Global Citizen i New York. Global Citizen er verdens største bevegelse som jobber for varig endring innen bærekraft, likestilling og menneskeverd.

KLIPPET HÅRET: Etter å ha holdt en appell på scenen klippet klimaaktivist Sophia Kianni av seg litt av håret. Foto: Getty Images for Global Citizen

Hafzi som er vokst opp i Norge med norsk mor og Iransk far er sterkt engasjert i opptøyene som foregår i Iran.

Hun designet derfor revolusjonskjolen som symboliserer det gamle persiske flagget.

– Flagget er et viktig symbol av stor betydning for iranere, selv om det også splitter folket i hvilken vei de eventuelt går etter at regimet oppheves.

Deretter tok hun kontakt med Livia Firth, grunnlegger av det bærekraftige konseptet «The Green Carpet Challenge», for å høre om hun kjente til en aktivist som kunne bruke kjolen.

Slik kom hun i kontakt med klimaaktivisten Kianni.

– Det ble litt som hånd i hanske. Det var fint å få samarbeide med en annen med liknende bakgrunn fra utsiden og et brennende ønske om et fritt Iran.

Revolusjonskjolen er fra Leila Hafzis siste kolleksjon kalt Royaye Sefid XIV 2024 «Zan Zendegi Azadi» Woman Life Freedom. Foto: Nina Carlsen

Design med budskap

Etter å ha vært aktiv på sosiale medier og frontet saken merket Hafzi at hun ble hørt.

– Det var nettopp fordi vår aktivitet på sosiale medier virket at jeg bestemte meg for å gjøre mitt for at kampen i gatene i Iran skulle bli mest mulig synlig.

SYMBOLTUNGT DESIGN: Kjolen har et håndbrodert belte med løven, solen og andre ornamenter som skal representere et mer nøytralt styre. Foto: Erik Waage / NRK

Hun mener at hun som kunstner også har et samfunnsansvar.

– Å kjempe for andres rettferdighet gir en enorm og brennende kraft, og i kampen finnes håp og optimisme. Jeg synes det er viktig å sende signaler om at vi, og især vår ungdom, sammen kan kjempe for frihet for alle.

Hafzi har derfor viet hele hennes kommende kleskolleksjon til sin kampsak:

– Kolleksjonen handler om å bidra i kampen for kvinne, liv, frihet - likeverd og rett på et fullverdig liv, menneskerettigheter og frihet for alle.