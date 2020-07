Populær butikk sel små klede til tenåringar: – Oppskrifta på eteforstyrring

Kroppsaktivisten Carina Elisabeth Carlsen kjempar for eit sunnare skjønnheitsideal. Ho vert svært provosert over praksisen Brandy Melville fører med at «one size», eller ein storleik, skal passe alle.

– Denne tanken om at ein må tilpasse seg kleda, og ikkje at kleda skal passe deg er jo oppskrifta på ei eteforstyrring og dårleg sjølvbilete, seier Carlsen.

KROPPSAKTIVIST: Carina Elisabeth Carlsen handlar heller i ein butikk som har eit breitt utval av klede. Foto: Emily Louisa Millan Eide / NRK

Populær på Instagram

Johanne (13) har stått i kø i tre timar for å få komme inn i butikken. Ho er frå Farsund og er på ferie i Oslo med familien. Johanne synest butikken er spesiell, sidan det er den einaste i Noreg.

PASSAR HENNE: Sjølv om kleda passar til Johanne (13) synest ho det er dumt at dei ikkje kjem i fleire storleikar. Foto: Wilhelm Sverdvik / NRK

– Eg synest dette tøyet er ganske fint, og noko av det passar meg. Men det er litt kjipt at mykje av tøyet er lite, so eg synest dei bør få litt fleire storleikar. Mange vert såra når dei må legge tilbake tøyet fordi det er for lite, seier ho.

Kleda er ikkje mykje brukt i skulegarden i Farsund, sidan dei ikkje har butikken i nærleiken. Men Johanne har sett mange med kleda på Instagram, og trur at fleire jenter vert påverka av kor fine dei på bileta ser ut.

– Dei er tynne og pene, og folk har lyst til å verte som dei. So går dei til butikken for å prøve kleda, men tøyet er for lite og det er veldig kjipt, seier Johanne.

Omstridd butikk

Det er ikkje fyrste gong nokon går ut å kritiserer kjeda. I 2016 skreiv Selma Moren eit lesarinnlegg for Aftenposten der ho kritiserte kjeda for konseptet «one size».

– Det er vanvittig å meine at det er ok å selje klede i berre ein størrelse.

Etter eit besøk i butikken, tok ho valet om å ikkje støtte butikken Brandy Melville.

På kvart einaste plagg hang det ein lapp med orda: one size. Ifølgje henne hadde dei storleiken XS. Ho meiner at storleiken kan samanliknast med kleda i barneavdelinga på H & M.

SMÅ KLEDE: Klesplagga i vindauge til Brandy Melville i Bogstadvegen har ingen storleikar, slik som resten av kleda deira. Foto: Wilhelm Sverdvik / NRK

Svarar med stille

Butikken i Oslo vil ikkje svare på kritikken, og har bede NRK skrive til leiinga til Brandy Melville. Dei har ikkje svart på NRK sine førespurnadar.

Men tidlegare har Brandy Melville sagt til Minmote at dei lagar klede som skal passe majoriteten av ungdom og unge kvinner. Dei seier dei er klar over unge jenter sitt sensitive forhold til sin eigen storleik.

TYNNE JENTER: Bilete henta frå Instagramkontoen til Brandy Melville EU.

– Det er nettopp difor vi ikkje merkar plagga vore. Vi vil unngå å sette jenter «inn i et hjørne» og å sette ein merkelapp på dei med ein storleik, sa Anique van der Hulst, eigaren av Brandy Melville i Oslo.

Kroppsaktivisten Carina Elisabeth Carlsen er ueinig i strategien til Brandy Melville med å ikkje sette storleikar på klesplagga.

– Det å ikkje finne klede i sin storleik kan vere svært øydeleggjande for sjølvbiletet, spesielt når nokon seier «dette passar for di aldersgruppe». Når du ikkje passar inn, føler du det er noko som er gale med deg.