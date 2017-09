Nye billetter til «Book Of Mormon» førte til nytt krasj

Musikalen «The Book of Mormon» på Det Norske Teatret hadde premiere sist lørdag, og etter gode anmeldelser i helgen var billettetterspørselen så stor på mandag at billettsystemet krasjet.

Men klokka 11.00 på onsdag ble flere tusen nye billetter for januar 2018 lagt ut. Så krasjet systemet igjen.

Erik Ulfsby er teatersjef ved Det norske teatret i Oslo. Foto: Anett Johansen Espeland / NRK

– Egentlig vil vi legge ut billetter for enda flere måneder, men pågangen er så stor at vi ikke tør legge ut så mange av gangen på grunn av faren for nye krasj, sier teatersjef Erik Ulfsby til NRK.

Likevel tok det bare minutter etter at billettene ble gjort tilgjengelige, før datasystemet krasjet på ny.

– Det jobbes jo på spreng for å holde systemet oppe, og om man ikke kommer gjennom på nettet, så er det bare å ringe oss på telefon i stedet.

Seks år med fulle hus

«The Book Of Mormon» hadde i premiere på Broadway i New York 2011, og har spilt for fulle hus siden. Likevel beroliger teatersjefen folk som er redde for å gå glipp av musikalen:

Så hvor lenge kan egentlig «The Book Of Mormon» spilles i Norge?

– Det Norske Teatret må også spille andre stykker, men vårt mål er at alle som har lyst til å se forestillingen skal få billetter. Vi skal også spille på Kilden i Kristiansand etter påske, sier Erik Ulfsby.

«The Book Of Mormon» er skapt av Matt Stone og Trey Parker, som er mest kjent for å stå bak tegneserien «South Park», men sammen med Robert Lopez har de sltså skapt en av de mest populære musikalene i nyere tid.

Den norske versjonen er oversatt av Are Kalvø.