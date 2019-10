NRK fjerner «Radioresepsjonen»-innslag etter reaksjoner

Fant 12 ukjente Lou Reed-sanger

Sanger og låtskriver Lou Reed (1942-2013) og multikunstneren Andy Warhol (1928-1987) samarbeidet tett 1960-tallet, men røyk uklare. Desto mer oppsiktsvekkende er det at det er funnet en kassett med 12 ukjente Lou Reed-låter med tekst av Andy Warhol på Andy Warhol-museet i USA. Kassetten er fra 1975, lenge etter det bitre bruddet mellom de to, og indikerer at de var inne på tanken om å gjøre noe sammen igjen, skriver The New York Times.