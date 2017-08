Norske Elnaz vant prestisjetung talentpris under Nordens største moteuke

– Det var en sykt stor overraskelse, forteller Gargari til NRK.

Da studenter fra de beste nordiske moteskolene viste frem sine kolleksjoner som en del av konkurransen «Designers Nest» under Copenhagen Fashion Week, var det Elnaz Gargari fra Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO) som stakk av med førstepremien på 50.000 danske kroner.

Copenhagen Fashion Week er Nord-Europas største moteuke og har holdt det gående siden 1968. Den holdes to ganger i året og hver eneste sesong tiltrekker den seg titusentalls moteinteresserte, designere, presse og innkjøpere.

Ingen forventninger

Gargari forsøker å vise hvordan kvinner blir fremstilt i media i Vesten og i Iran. Foto: Michael Maximillian Hermansen

At Norge, som anses som lillesøster i Mote-Norden, skulle vinne for første gang var derfor stort.

– Jeg hadde ingen forventninger. Jeg var stresset, og det var stort å være med fordi man får vise det man har laget i en mer internasjonal setting, men jeg tenkte aldri at jeg skulle vinne, forteller Gargari.

– Jeg satt og telte hvor mange som er ute, og tenkte etter hvert at jeg kunne få andreplassen, og så plutselig var det noen som sa «you are the winner».

Blander sammen to kulturer i kolleksjonen

Gargari er vokst opp i Norge med Iranske foreldre og flyttet til Iran som 13-åring før hun kom tilbake til Norge i fjor. Hun hadde da studert motedesign i Iran i to år.

Det er inntrykkene og erfaringene fra begge disse kulturene hun bruker i designen sin.

Kollisjonen hennes tar for seg det hun mener er objektivering av kvinner i media i to forskjellige kulturer – i Vesten og i Iran.

– De gjør det på to helt forskjellige måter, og det å leke med kontrastene mellom de to

– I media i Iran dekker kvinnen kroppen helt og det eneste som synes helt klart er ansiktet – slik at alt skjønnhetspresset på kvinnen blir overført til ansiktet, forteller Gargari. Foto: Michael Maximillian Hermansen

kulturene er hovedtemaet for kolleksjonen, sier hun.

Juryen: «Grenseløs mote»

Og det fikk hun skryt for av juryen i København som i begrunnelsen sin skrev at den unge motedesigneren har skapt en «grenseløs mote».

«Hun har tolket to dominanssystemer uten å idolisere eller eksotisere den ene over den andre», står det blant annet også i begrunnelsen juryen la til grunn for å tildele det norske motetalentet pengepremien.

Og når Elnaz Gargari blir spurt hva hun skal bruke pengene på, er svaret ganske opplagt.

– Det er kanskje veldig kjedelig, men jeg skal bruke pengene på symaskin, sier hun og ler.