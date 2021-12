«Sagaen om Olav den hellige» skulle bli Norges neste storfilm.

Produsentene i Storm Film var klare for å lage filmen etter «Tre nøtter til Askepott».

Nå har de bestemt seg for å stanse all produksjon rundt filmen.

Cengiz Al og Astrid Smeplass i «Tre nøtter til Askepott». Foto: Nordisk Film

Lenge har filmselskapet satset på de store, nasjonale filmene som samler familie og venner foran kinolerretene i juletidene.

I år var det «Tre nøtter til Askepott».

Året før «Dragevokterens jul».

Fra filmen «Dragevokterens jul». Foto: Storm Films, Nordisk Film Distribusjon

Begge filmene har lidd av pandemien.

– To filmer på rad har blitt et offer for nedstengelser, sier produsent i Storm Film, Frederick P.N. Howard, og legger til:

– Inntektstapene etter to år med pandemi gjør at vi ikke tør å gå i gang med neste års aller største norske filmproduksjon.

Produsent Frederic P.N. Howard og Storm Film stanser produksjonen av filmen «Sagaen om Olav den hellige». Foto: Privat

Howard ser ikke et livsgrunnlag for å produsere denne filmen i dagens marked og med det han kaller for uforutsigbare ordninger for kulturnæringen.

Storm Film og Howard har dermed gitt fra seg støtten på syv millioner kroner fra NFI.

– Har dere gjort det før?

– Nei, det har vi aldri gjort før og jeg håper jeg aldri trenger å gjøre det igjen, sier han.

– Har dette fått totalbudsjettet til filmen dekket fra andre investorer?

– Filmen lå klar til et såkalt greenlight, men en helhetsmessig vurdering gjør at vi og de andre private investorene velger å legge ned prosjektet, sier Howard og forklarer hva greenlight vil si:

– Det vil si at prosjekteierne er tilfreds med finansieringen og beveger prosjektet inn i produksjonsfasen.

Ønsker mer støtte fra myndighetene

– Ingenting tilsier at november ikke burde stimuleres.

Det er Howards reaksjon på de nye koronaordningene fra regjeringen.

Selv om det ikke var noen nasjonale tiltak i november som la begrensninger på kinoer, mener Howard at signalene fra myndighetene forrige måned skremte folk fra å dra på kino og andre kulturaktiviteter.

Helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) og regjeringen innførte nye, strengere tiltak på mandag. Foto: Ingrid Lindgaard Stranden

I tillegg ble det innført regionale og kommunale tiltak visse steder i landet.

Derfor mener han at november burde inkluderes i regjeringens stimuleringsordning.

Gjeninnfører ordningen fra 8. desember

Forrige uke bekreftet kulturminister Anette Trettebergstuen at stimuleringsordningen blir gjeninnført.

Den ble avsluttet 31. oktober i år.

Anette Trettebergstuen gjeninnførte stimuleringsordningen fra og med 8. desember. Foto: Amalie Bernhus Årtun / NRK

Denne uken ble det kjent at den nye stimuleringsordningen skulle gjelde fra 8. desember til og med første kvartal i 2022.

Samme dato som de første nasjonale tiltakene ble innført.

Det vil si at november 2021 er den eneste måneden i pandemien der det ikke eksisterte noe stimuleringsordning for kulturbransjen.

– Det finnes en svart sone, som er en glipp mellom de to regjeringene, fra 1. november til 7. desember. Altså den eneste perioden uten en stimuleringsordning i pandemien. Det fremstår som urimelig, sier Howard.

Spådd historiske publikumstall

«Tre nøtter til Askepott» var spådd å nå et publikumsbesøk mellom 900.000 til en million på norske kinoer.

Noe som ville gjøre filmen til en av de mest sette i norsk historie.

Men på grunn av nye tiltak når ikke filmen en halv million besøkende, sier Howard.

Astrid Smeplass spiller i hovedrollen i «Tre nøtter til Askepott». Foto: Storm Films / Nordisk Film Distribusjon

Guttorm Petterson, administrerende direktør i kino.no, forteller at oktober 2021 var den nest beste oktober-måneden for kinobesøk i Norge dette årtusenet.

November startet bra med premieren av Askepott-filmen, men så stagnerte publikumsbesøkene for hver uke i måneden, sier Petterson.

En spørreundersøkelse gjort av Nordisk Film Distribusjon viser en klar trend i økende grad av usikkerhet blant publikum for å besøke kinoer fra november og utover.

– Til tross for dette kan ingen smitte spores til et kinobesøk, så vidt jeg vet, sier Morten Malterud Christoffersen i Nordisk Film Distribusjon.

Ikke aktuelt med stimuleringsordning for november

– Hva hadde du sagt til Trettebergstuen hvis du fikk to minutter med henne?

– At regjeringen må inkludere november i stimuleringsordningen og sikre stabile og forutsigbare ordninger for oss som skaper norsk kultur i fremtiden, sier Howard.

Gry Haugsbakken (Ap) jobber som statssekretær i kulturdepartementet.

Hun tror det har oppstått en misforståelse rundt hva stimuleringsordningen faktisk innebærer.

– Stimuleringsordningen som Howard spør om har som formål å stimulere til gjennomføring av arrangementer i kultursektoren innenfor smittevernpålegg gitt av offentlige myndigheter, sier Haugsbakken.

Ettersom en filmproduksjon ikke er et arrangement kan det ikke få tilskudd fra stimuleringsordningen.

Gry Haugsbakken (Ap) forklarer at det ikke er aktuelt med stimuleringsordning for november. Foto: Ole Martin Sponberg

– En filmfremvisning er imidlertid et kulturarrangement som kunne falt inn under ordningen dersom det er smittevernpålegg som la begrensninger på filmfremvisninger.

I november var det ingen smittevernbegrensninger for kinoer og dermed er ikke stimuleringsordningen aktuell for den perioden.

– Dersom det er kompensasjonsordning for sviktende billettsalg Howard ønsker seg ville det være en helt ny ordning som måtte opprettes. Regjeringen har ingen planer om å opprette en slik ordning nå, sier Haugsbakken.

Hun legger til at regjeringen har lagt frem ulike støtteordninger for kulturen der 1,1 milliarder kroner fordeles.

– Og vi har sagt at dersom det er behov for det vil vi følge opp med mer, sier Haugsbakken.