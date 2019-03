MGP-Carina: – Stolt av å være Tomboy

Carina Dahl deltar i år for tredje gang i MGP. Første gangen ble det full showpakke med «Guns and Boys», andre gangen var hun i balladehjørnet med «Sleepwalking». Nå sier hun at det en powerpakke med kvinnekraft som gjelder, «Can't Hold Me Down».

– Dette er et budskap som gjelder ikke bare for meg i mitt eget liv, det gjelder mange andre, og særlig jenter. Man må stå opp for seg selv!

Trønderjenta er iallfall klar på at ingen skal kunne trykke henne ned, og hun føler seg sterk både i kropp og tankesett.

Måtte trippelbevise

Carina Dahl vokste opp i musikbransjen, eller backstage om du vil. Faren Morten Dahl var nemlig på høyden som trommeslager i rockegruppa TNT da Carina vokste opp.

Det, i tillegg til at Carina først ble kjent for TV-publikum via Big Brother, gjorde at hun ble stemplet som «blond reality-babe» av underholdningsbransjen, mener hun.

GIR JERNET: klar for å motbevise alle som tror at hun er en blond bimbo. Foto: Hege Bakken Riise / NRK

– Jeg måtte trippelbevise at jeg hadde noe i musikkbransjen å gjøre. Det var ikke lett å banke på plateselskapsdøra i Stockholm med den bakgrunnen.

Men mangeårig musikkarriere har det blitt, og Big Brother-deltakelsen gjorde at hun var fullbooket i to år i etterkant.

Tomboy i gutteklær

Men det blonde utseendet man ser på scenen er på ingen måte representativ for hvordan hun egentlig er, mener hun selv.

– Jeg er en ordentlig tomboy, og stolt av det!

Tomboy er et engelsk begrep om jenter som liker tøffe og actionfylte aktiviteter som man tradisjonelt assosierer med gutter.

NORGES TØFFESTE KJENDIS: I 71 grader nord fikk hun virkelig vist frem hvem hun virkelig er. Foto: privat

Og «tomboy-listen» er lang: Hun går toppturer, går oftest i gutteklær, går på skøyter og spiller squash med gutta. I 71 grader nord fikk hun også bevist at hun ikke er redd farlige stunts, men heller omfavner dem.

Trøndersk etter MGP

Dahl har levd livet som en globetrotter, hun har vært mye i Los Angeles og andre musikkmetropoler. Og engelsk har vært det foretrukne språket. Men etter Melodi Grand Prix vil hun slå et slag for sitt opphav, og synge på trøndersk.

Hennes trønderversjon av verdenshiten Despacito ble en stor hit med millioner av avspillinger. Og ironisk nok, den ble gjort sammen med Adrian Jørgensen, som også stiller i årets MGP. Hvem av dem har størst sjanse til å vinne? Det syns hun er vanskelig å svare på.

– Adrian er en herlig fyr som jeg unner alt godt. Hvis en av oss vinner hadde det vært skikkelig kult!

Men en ting er hun sikker på: hun ønsker i MGP å ta et endelig oppgjør med dem som mener hun er en blond bimbo som spiller på sex.

– Jeg har for lenge siden bevist at jeg virkelig kan å synge. Og jeg kan da ikke noe for hvordan jeg ser ut!

