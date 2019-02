Knut Haavik er død

– Han døde i natt, i Spania, sier sønnen Svein Arne Haavik til VG.

Haavik, som ble 75 år gammel, var i Spania sammen med sin kone Sol da han døde, skriver Nettavisen.

Han etterlater seg kone, tre barn og fem barnebarn.

Grunnla Se og Hør

Haavik er mest kjent for at han var redaktør for kjendisbladet Se og Hør fra oppstarten i 1978.

Han satt som redaktør frem til 2004 – en periode på 26 år.

I løpet av sine år som redaktør i Se og Hør gjorde han det til Nordens mest leste ukeblad.

I 2002, da det var på det høyeste, var opplaget på 424.687 eksemplarer.

Knut Haavik under et møte Kringkastingsrådet i 2013. Foto: Erlend Aas / NTB scanpix

Nelvik: En av Norges største

Tidligere Se og Hør-redaktør Odd Johan Nelvik, beskriver Haavik som en av Norges største pressemenn i moderne tid.

Odd Johan Nelvik i 2013. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

– For Se og Hør betydde han alt. Han var en mann som levde døgnet rundt med journalistikken. For han var ikke dette et yrke, men en livsstil. Han var enorm, en fantastisk nyhetsjournalist og pressemann, som stolte på nesen sin, sier Nelvik.

Før Haavik ble redaktør i Se og Hør var han i en årrekke en kjent krimjournalist.

Som ung journalist i Sandefjords Blad avslørte han på slutten av 1960-tallet Norges første narkotikaliga. Deretter gikk han til VG der han fra 1969 til 1978 var først krimjournalist og deretter nyhetssjef.

Nelvik forteller at selv om Haavik kunne være kompromissløs i debatter hvor han måtte forsvare Se og Hør, var han en snill mann som jobbet og sto på.

– Jeg mener at det var et image. En snillere mann skal man lete lenge etter, sier han.

Vil savne Haaviks jakttelefoner

Haavik åpnet i selvbiografien «En ramp i rampelyset» opp om at han hadde levd et tøft liv både privat og profesjonelt. Nelvik forteller at de to var enige om at det ville være «en sensasjon» om Haavik ble over 75 år.

De to tidligere Se og Hør-redaktørene har vært svært gode venner. Nelvik sier at han kommer til å savne vennen sin, og telefonsamtalene deres om rypejakt.

– Han var en veldig, veldig god venn. Han var en stor friluftsmann, og var veldig opptatt av rypejakt. Jeg kommer til å savne telefonene om «hvordan det går med rypene», sier han.

Etter at han gikk av i Se og Hør i 2004 satt Haavik en periode som medlem av Kulturrådet.

Han var også medlem av Kringkastingsrådet og utga i 2004 selvbiografien «En ramp i rampelyset».