For Oslo-Filharmonien har gratiskonsertene vært en stor suksess. De er overveldet over hvor stort nedslagsfelt orkesteret fikk da de la ut konserter som folk kunne strømme.

– Rekkevidden var enorm, sier direktør for Oslo-Filharmonien Ingrid Røynesdal.

Deres digitale opplevelser kunne man strømme gratis hjemmefra. Mange fikk med seg orkesteret spille Beethovens Skjebnesymfoni. Totalt har hele 400.000 mennesker strømmet konsertene deres under pandemien.

Ingrid Røynesdal, administrerende direktør Oslo-Filharmonien. – Vi visste ikke hva slags digitalt produkt vi kunne tilby, da Norge stengte ned 12. mars – at det har blitt en så stor suksess er vi glad for. Foto: Rune Bendiksen / Oslo Filharmonien

Kritisk til at så mye skal bli gratis

Både Festspillene i Bergen, Den Norske Opera og ballett og DNB har tilbudt gratis digitalt kulturinnhold.

Men det at så mye er blitt gratis, mener konsertarrangøren bak strømmetjenesten «Vi er live» er skadelig for kulturnæringen.

Selv har de en betalingsmur og mener andre også bør ha det. I påsken arrangerte de konserter med store artister som Sigrid, som man måtte betale for å se.

– Veldedighet er dødskult, men ingen kan leve av det, sier talsperson for «Vi er live» Torgeir Vierdal.

Bilde fra den digitale konsertserien til Oslo-Filharmonien i Oslo Konserthus som fikk navn Mellomspill. Foto: Festspillene i Bergen/Bård Gundersen

Må ikke lære publikum at det ikke koster

Å lære publikum at kultur ikke koster noe, bare fordi det går på internett, skaper trøbbel på sikt, mener han.

– Det vil ødelegge betalingsvilligheten og skade arbeidsplassene i kulturnæringen på sikt, sier han.

Og mener at kulturbransjen nå er blitt lokket til å gi bort åndsverket sitt.

– Nå har vi gitt bort kultur i tre måneder, sier han og mener man ikke kan fortsette med det.

Han er redd for at jo mer som gis bort, jo vanskeligere er det å forklare publikum at de må betale billett – uavhengig av om det er arrangert av det offentlige eller det private.

– Tusenvis av kulturarbeidere står uten arbeid, og mange artister sliter med å forklare illsinte fans at de nå må betale for konsertene.

Vierdal mener vi må handle nå for å unngå at det skapes en gratiskultur som han tror det kan være vanskelig å komme ut av. – Da blir det vanskelig å leve av kultur, konkluderer han. Her sitter han med musikkviter Audun Molde. Foto: Terje Haugnes / NRK

Vil betale

Musikkviter Audun Molde tror likevel ikke at gratiskonserter vil føre til en forventning om at alt er gratis. Konserter er et produkt folk må betale for, mener han.

– Det kom en eksplosjon av kreativitet og det var veldig bra.

Videre viser han til en ny undersøkelse utført av Norsk Publikumsutvikling som viser at 40 prosent av de spurte har allerede betalt for kulturopplevelser på nett, og hele 90 prosent er villig til å gjøre det.

Likevel tror han ikke det er bærekraftig på sikt. Undersøkelsen viser også at respondentene oppgir i snitt en betalingsvilje for digitale opplevelser på kr. 200,-.

Musikkviter Audun Molde Foto: Heather Ørbeck Eliassen / NRK

Forstår kritikken

Oslo-Filharmonien forstår kritikken, men sier at det å senke tersklene og nå ut til et stort publikum har for dem vært et eget mål i seg selv.

– Jeg kan forstå det på en måte, men på en anne måte er det viktig å huske at Oslo-Filharmonien er og skal representere noe helt annet.

– Vi har et helt annet mandat, hvor egenfinansiering er bare en del av det hele, sier Røynesdal.

Røynesdal sier at dette er noe de kan bygge videre på, men forteller at dersom de kommer til å holde på med dette i lang tid, må de vurdere betaling for det digitale innholdet.