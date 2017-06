JOWST:– Beste opptreden vi har gjort

Jubelen var stor da «Grab the moment» ble fremført på scenen under finalen av Eurovision Song Contest.

– Vi gjorde vårt beste opptreden i kveld, sier Joakim With Steen til NRK. – Best ever! Gruppen Jowst forteller av de er utrolig glade for at det gikk så bra under finalen etter flere tekniske problemer under generalprøven.

Norge fornøyd

– Kjempefornøyd. Jeg hadde vært mye mer fornøyd med en enda bedre plassering, men er veldig fornøyd med en tiende plass, sier Joachim With Steen til NRK.

– Det er en drøm. Det har det vært hele tiden, sa vokalist Aleksander Walmann til NRK. – Og i dag var det litt ekstra giv på scenen.

– Vi er så stolte av alle vi har hatt på scenen. Rørt og glad, sa Aleksander Walmann.

JOWST var godt fornøyd med innsatsen under finalen. Etter at de hadde vært oppe på scenen, sa medlemmene av gruppen til NRK at det var den beste opptredenen de hadde hatt noensinne.

Beste opptreden

Etter at fagjuryen hadde avgitt sine stemmer, lå Norge an til en sjette plass, men da publikumsstemmene var talt opp rykket Norge nedover på listen til en tiende plass, men altså fortsatt blant topp ti.

Jowst-vokalist Aleksander Walmann var også strålende fornøyd etter opptreden.

Jan Fredrik Karlsen beskrev innsatsen under finalen som «å reise kjerringa» etter at Norge ikke kom til finalen i fjor. Da var det sterkt å hente inn en 10. plass i år, mente han.

– Vi er så utrolig glade og stolte, sier Walmann. Og understreker at gruppen er stolte over å ha kommet til Eurovision Song Contest for første gang.