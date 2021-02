Den omfattende og kompliserte rettstvisten mellom popstjernen Britney Spears og faren Jamie Spears startet i 2008, da en domstol i Los Angeles erklærte popstjernen umyndig.

Spears, som slet med rusproblemer og en periode var innlagt på psykiatrisk avdeling, mistet råderetten over egne verdier.

Samtidig ble faren, Jamie Spears, oppnevnt som verge, sammen med en advokat. Vergemålet skal i utgangspunktet ha vært frivillig fra Britney Spears' side.

Økonomiske investeringer

Torsdag var det en ny høring i saken i en rettssal Los Angeles. Høringen kom i stand etter at Britneys far protesterte mot den nåværende ordningen som gjelder datterens økonomiske investeringer, ifølge NBC.

Advokat Vivian Lee Thoreen, som representerer Britneys far, ba blant annet om at faren skulle være alene om å kontrollere investeringene.

Faren vant ikke frem med sitt krav, ifølge amerikanske medier. Nyhetsbyrået Ap omtaler avgjørelsen som «en liten» seier for popstjernen.

Thoreen har flere ganger uttalt at vergemålet er i tråd med gjeldende rettsregler. Thoreen uttalte torsdag at Spears så sent som i 2019 skal ha godkjent farens rolle i rettsdokumenter, ifølge Ap.

I en uttalelse etter at avgjørelsen ble klar sier Thoreen at faren kommer til å samarbeide med stiftelsen Bessemer «på en måte som er til det beste for datteren».

Rettstvisten rundt Britney Spears har pågått siden 2008. Her er popstjernen avbildet samme år. Foto: Gabriel Bouys / AFP

Vil bli kvitt faren som verge

Spørsmålet om Jamie Spears fortsatt skal være datterens verge var ikke oppe til behandling i denne omgang.

Advokaten Samuel Ingham III, som er oppnevnt av retten for å argumentere for Britney Spears' sak, sier det «ikke er noen hemmelighet» at popstjernen ønsker å bli kvitt faren som verge.

Dette vil medføre at Bessemer Trust, som i dag er oppført som medverge, står alene om ansvaret for superstjernens eiendom.

– Men vi anerkjenner at det (å fjerne faren som verge) er en separat sak, sier Ingham, ifølge Ap.

Senest i november tapte Britney Spears et søksmål for å bli kvitt faren som verge, ifølge BBC.

#FreeBritney-tilhengere utenfor en domstol i Los Angeles i september i fjor. Foto: Frazer Harrison / AFP

Omfattende bevegelse

Umyndiggjøringen av Britney Spears har blitt utgangspunkt for en hel bevegelse, med emneknaggen #FreeBritney i sosiale medier.

Nylig publiserte Netflix og Hulu en fersk New York Times-dokumentar, som går i dybden om det omstridte vergemålet.

I dokumentaren hevdes det at 39-åringen nærmest har mistet all frihet og kontroll over eget liv som følge av at hun styres av faren. Dette er i tråd med deler av det tilhengerne av #FreeBritney-bevegelsen har hevdet i flere år.

Tilhengere mener blant annet å se åpenbare tegn på at Britney Spears ikke har kontrollen over egne kontoer i sosiale medier. Samtidig som noen av teoriene har blitt omtalt som konspiratoriske, har bevegelsen etter hvert fått bred støtte av kjendiser som Bette Midler og Miley Cyrus.