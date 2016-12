Fansen sørger etter Carrie Fishers død

Den amerikanske skuespilleren Carrie Fisher døde 27. desember, 60 år gammel. Hun var mest kjent for rollen som prinsesse Leia i «Star Wars».

– Vi vet at folk av og til ikke kommer seg fra hjerteinfarkt, men vi var i håpet hele tiden. Nyheten ble møtt med enorm tristhet, gråt og alt det som følger med når en av de store dør. Og Carrie var en av de virkelig store, sier Even Ellingsen.

Sjokkerte fans

Ellingsen er svoren «Star Wars»-tilhenger gjennom flere år, og er blant annet medlem av «Star Wars»-kostymeklubben 501st Nordic Garrison. Og han var ikke den eneste som ble overrasket da dødsbudskapet kom tirsdag.

– Mild sjokktilstand er nok det mest beskrivende nå, sier Henning Schee, en av lederne i fanklubben «Star Wars»-Norge.

Fisher ble innlagt på sykehus lille julaften, etter at hun fikk hjerteinfarkt om bord på et fly fra London til Los Angeles.

– Hun har betydd mye for «Star Wars»-fans, men også for personer med psykiske problemer. Carrie Fisher var hele tiden åpen om sin bipolare lidelse. For oss som både er «Star Wars»-fans og som har hatt det vanskelig psykisk har hun betydd enormt mye, sier Schee.

Se Carrie Fishers liv i bilder:

– Sterk og god person

Fisher oppnådde raskt en enorm berømmelse verden over etter rollen som prinsesse Leia i Star Wars. Schee forteller om flere lignende personlighetstrekk mellom karakter og skuespiller.

– Etter hvert kom det frem hvor vanskelig Carrie Fisher hadde hatt det, med rusproblemer og psykiske problemer. At hun hele tiden var så åpen om disse tingene viser at hun ikke bare var sterk og god på skjermen, men også i virkeligheten, sier Schee.

– Carrie Fisher var både rappkjeftet, morsom og sterk på samme tid. Hun vokste veldig på de tre første filmene, og fortsatte som en bauta i «Star Wars: The Force Awakens» som kom i fjor. Uten henne tror jeg filmene hadde vært kjedelige. Hverken filmene eller Fisher hadde passet til en stereotypisk kvinnekarakter, sier Ellingsen.

Med i neste film

Ifølge filmnettsiden IMDB er Fisher med i «Star Wars: Episode VIII», som slippes i 2017. Schee sier at han håper at filmskaperne ærer skuespillerens minne.

– Nå hadde de heldigvis filmet ferdig, men jeg er veldig spent på hva de eventuelt vil gjøre i episode ni, sier Schee og fortsetter:

– Hun laget filmene sammen med mennesker som brydde seg om henne, så jeg tror nok de gjør det som er mest i Carrie Fishers ånd. Men selv om man lurer på sånne ting som «Star Wars»-fan, så er vi i dag egentlig bare lei oss for at hun er død, sier Schee.

Sørger verden over

Fishers mor, Debbie Reynolds, skriver på Facebook at hun er takknemlig for alle som tenker på og ber for datteren hennes.

«Star Wars»-kollega Mark Hamill skriver at han er tom for ord.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Regissør George Lucas, mannen bak «Star Wars»-universet, skriver ifølge BBC at Fisher var ekstremt smart og en talentfull skuespiller.

– I «Star Wars» var hun vår store og mektige prinsesse, en rolle som var vanskeligere enn det mange kanskje tror. Hjertet mitt og bønnene mine er hos Billie, Debbie og resten av Carries familie, venner og fans. Hun vil bli savnet av oss alle, skriver Lucas.

Flere andre fans, kolleger og venner av Fisher har også brukt sosiale medier for å dele sin sorg etter dødsfallet.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.