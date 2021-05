Else Michelet er død

Else Michelet døde natt til mandag etter lengre tids sykdom, opplyser familien til NRK.

Michelet var en kjent radiostemme for mange. Hun begynte å jobbe i NRK i 1967. I flere år var hun programleder for det satiriske radioprogrammet Hallo i Uken på P2. Hun bidro sterkt til å gjøre programmet til en profesjonell radiosatire.

Else Michelet var i mange år en kjent stemme på radio. Her fra studio i Nitimen i 1990. Foto: Sverre Bergli/NRK

Hun arbeidet også med flere andre underholdningsprogrammer som Natt-ta-ta og Nattergalen. Michelet jobbet også i Nitimen og Reiseradioen.

– Det var jo på ingen måte opplagt at kvinner dugde som humorister, den gangen Else Michelet entret NRK. Else dugde. Og ble et feministisk forbilde, og en skikkelig morsom, original og ekte NRK-stemme, sier NRKs kulturkommentator Agnes Moxnes.

– Gikk du glipp av en lørdagsutgave av «Hallo i uken», kunne du like godt holde deg hjemme resten av kvelden. Morsomt, fordi det i Else Michelets ånd rammet de store og passet på de små.

Michelet jobbet i mange år med det satiriske radioprogrammet Hallo i Uken, sammen med blant annet Are Kalvø og Espen Beranek. Foto: Ole Kaland / NRK

I tillegg til å være en kjent og kjær stemme i NRK Radio gjorde hun seg bemerket for sine feministiske bøker. Hun skrev blant annet Sin egen herre: eventyr og annet ugress og En annen historie.

– For meg var Else et ikon. Hun var en feminist! Hun var et nært og varmt menneske. Hun så folk. Og hun hadde en egen stil og snert, sier Karin Johanne Wetlesen, redaksjonssjef i P1+.

De begynte å jobbe sammen i 2013 og kjente hverandre i mange år.

– Hun var et forbilde for mange mennesker. Varm, mild og raus og med et av de største satiriske talent. Else er en person som etterlater seg en stor tomhet, sier Wetlesen.