DumDum Boys gjør sjokk-comeback

Idol-vinner kritiserer kontraktene

Ingvar Olsen, som vant Idol i 2004, sier til Dagbladet at han er kritisk til årets kontrakter for deltakerne. Avisen skrev tirsdag at deltakerne må skrive under en opsjonskontrakt, som Musikernes Fellesorganisasjon mener er urimelig. I fjor løste Sony Music Olsen fra platekontrakten, til tross for at de hadde rett til å holde på ham i to år til. TV2 og produksjonsselskapet Fremantle sier til Dagbladet at de ikke ønsker å kommentere Olsens uttalelser. – Jeg tenker uansett at det er en big deal hvis Universal Music vil ha meg. Uansett hvilken avtale det er så er det bedre enn ingenting, sier Zino Mohammad som er blant årets Idol-deltakere.