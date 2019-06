Dette er årets Stjernekamp-artister

Nå klokka 11 blir de 10 artistene som skal delta i høstens sesong av sangkonkurransen annonsert på en pressekonferanse på NRK.

Programleder Kåre Magnus Bergh presenterer deltakerne.

De faste dommerne Mona B. Riise og Thomas Felberg får selskap av en rekke fagdommere utover høsten etterhvert som sjangrene skiftes.

– Forventningene er skyhøye, for vi har blitt blåst av banen år etter år. Noen er kjente, og noen er ukjente, men det har vist seg til slutt at det ikke har noe å si, sier Riise om årets deltagere.

– Ofte er det ikke de mest drevne, som har stått mest på scenen, som vinner. Med Ella Marie var det en person som hadde en helt egen kraft på scenen, som gjorde at vi ble forelsket, sier Riise.

Tidligere har deltakerne blant annet konkurrert i alt fra opera og hip-hop til country og joik.

De 10 artistene som deltar i år er:

Adrian Jørgensen (27)

Adrian Jørgensen har blant annet deltatt i MGP som korist og artist. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Jørgensen var sist å se i Melodi Grand Prix i vinter da han endte på andreplass med låta «The Bubble». 27-åringen fra Bindal i Nordland var i mange år fiskerøkter ved siden av musikkarrieren, men jobber i dag med musikk på heltid.

– Jeg kjenner litt på nervene allerede. Det er 10 knallsterke artister, om man tar med meg selv, sier Jørgensen på dagens presentasjon, til latter fra salen.

Tidligere har Jørgensen bidratt som korist i den norske og europeiske finalen av sangkonkurransen.

Mange kjenner ham også for hans deltakelse i sangprogrammene X-Factor og The Voice på TV 2 for noen år tilbake. I 2013 kom han på andreplass i sistnevnte konkurranse.

I februar i fjor spilte Jørgensen inn en norsk coverversjon av sommerhiten «Despacito» sammen artisten Carina Dahl.

Beate Lech (44)

Lech, kjent under artistnavnet Beady Belle, har en karriere som strekker seg tilbake til 90-tallet da hun var vokalist i gruppa Folk & Røvere. Hun har siden årtusenskiftet gitt ut åtte

Beate Lech har en lang karriere bak seg med åtte albumutgivelser. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

album og har turnert i 167 byer i 28 land. Hennes siste album «Dedication» fra 2018 ble godt mottatt av kritikerne, og Dagbladet supplerte terningkast 5-anmeldelsen med å gi henne merkelappen «Norges svar på Beyonce». 44-åringen fra Volda har mest erfaring innen sjangrene soul, jazz og R&B, men har også gitt ut et salmealbum og et julealbum. Hun er utdannet ved Norges Musikkhøgskole.

– Jeg gleder meg til å stå på scenen, det er noe jeg elsker. Jeg føler jeg er født til, om det går an, sier Lech til Kåre Magnus Bergh under dagens presentasjon.

Åge Sten Nilsen (49)

Nilsen, for mange kjent som «Glam» fra bandet Wig Wam, har de senere årene markert seg som musikalartist. Han representerte Norge i Eurovision med Wig Wam og «In mye dreams» i 2005, og endte på en delt niendeplass. Siden 2007 har Nilsen turnert med sin

Åge Sten Nilsen, kjent som Glam fra bandet Wig Wam, har spilt i musikaler og vært programleder. Foto: Fredrik Varfjell / NTB scanpix

egenproduserte hyllestforestilling til Freddie Mercury og Queen, «The show must go on».

Han har også hatt roller i musikaler som som «Which Witch», «Chess» og «Hair».

Nilsen var programleder for sangkonkurransen Singing Bee på TV3, og vant Det store korslaget på TV 2 i 2010. I 2017 gjorde Nilsen et nytt forsøk i Melodi Grand Prix med sitt nye band Ammunition, men endte på andreplass bak Jowst. Bandet har gitt ut to album. I høst kommer Nilsens femte soloalbum.

– Dette blir spennende, for jeg har takket nei i seks år på rad, fordi det ikke passet. Men i år passet det jævlig godt, sier Nilsen, som gleder seg minst til å synge EDM.

– Jeg har ofte kalt det «elektronisk drittmusikk». Men nå har jeg fått meg dame som liker det, og hørt litt på det. Det er ikke så ille, sier Nilsen.

Åge Sten Nilsen skal være med på årets utgave av Stjernekamp. Du trenger javascript for å se video. Åge Sten Nilsen skal være med på årets utgave av Stjernekamp.

Andrea Santiago (17)

Måløy-kvinnen er sesongens unge alibi. Hun dukket første gang opp i offentligheten i 2017 i TV 2-programmet The Voice. Med hjelp fra mentor Yosef Wolde-Mariam, klarte den da 16 år gamle jenta å komme på andreplass i konkurransen. Hun har siden turnert flere steder i landet.

Andrea Santiago er årets yngste deltaker. Hun har tidligere deltatt på sangkonkurransen The Voice på TV 2. Foto: Harald Kolseth

Santiago begynte med sangundervisning som åtteåring. I dag er hun mentor og medlem i fagpanelet i Ungdommens Kulturmønstring, hvor hun selv har deltatt en rekke ganger. I 2018 ble hun tildelt Drømmestipendet fra Norsk Kulturråd.

– Det er en ære å få være med. Jeg føler et press for å gjøre det bra, men jeg gleder meg masse, sier Santiago.

Kim Rysstad (37)

Setesdølen er et kjent navn innen folkemusikk. Han har gått i lære hos blant andre Agnes Buen Garnås og Kirsten Garnås. Han har som mange av de andre av årets deltakere også

Setesdølen Kim Rysstad er en kjent stemme fra folkemusikk, men har også deltatt i Melodi Grand Prix. Foto: Svein Sundsdal / NRK

deltatt i Melodi Grand Prix. Garnås deltok i den første av delfinalene i MGP i 2012, med «Så vidunderleg», men gikk ikke videre til finalen. Rysstad har gitt ut fire album og har vært nominert til Folklarm og Spellemann. Han var også vokalist på juleplata «Snøen laver ned» med The London Philharmonic Orchestra. Forrige jul var han årets juleartist på NRK sammen med Kringkastingsorkestret.

– Jeg er egentlig ganske stille, men nå skal jeg kaste meg ut i det og gjøre det som trengs, sier Rysstad.

Anette Amelia Hoff Larsen (36)

Larsen kommer fra Bergen og har i en årrekke opptrådt på scenen i en flere kjente

Musikalartisten Anette Amelia Hoff Larsen var sist å se som Nabulungi i «The Book of Mormon» på Det Norske Teatret. Foto: Joel Saget / AFP

musikaloppsetninger. Hun har blant annet vært å se i «Fame», «Evita» og «Hair» på norske scener og spilte hovedrollen i «Sound of Music» i Sverige i 2014. Hun ble for alvor kjent i rollen som Nabulungi i Det norske teatrets oppsetning av «The Book of Mormon».

Larsen har deltatt to ganger i MGP, senest i 2009 med jentegruppa Velvet Inc. Hun er utdannet ved Bårdar Akademiet. Fram til juni spilte hun i Peer Gynt på Det Norste Teatret, og har også vært å se som skuespiller i NRK-serien «Magnus».

Larsen sier hun har sagt nei til Stjernekamp tidligere, fordi hun gruer seg til å bli bedømt på direkten.

– Jeg får bare prøve å ha det gøy med gjengen, sier Larsen.

Sondrey (24)

Sondre Nystrøm opptrer med artistnavnet Sondrey. Han har tidligere vært med på «The Stream» på TV 2. Foto: Espen Solli / TV2

Heter egentlig Sondre Nystrøm, og kommer fra Øyer i Hedmark. Han har deltatt i flere sangkonkurranser på TV 2, senest i The Stream i 2016. Etter deltakelsen fikk han platekontrakt og har siden det spilt konserter i Norge og utlandet. Han utdanner seg nå ved musikkskolen Limpi på Lillehammer. Tidligere har han også vært en aktiv friidrettsutøver og har en personlig rekord på 100 meter på 10,78.

– Du må være årets raskeste Stjernekamp-deltager, sier Kåre Magnus Bergh.

– Det kan noe stemme det, sier Nystrøm.

Nystrøm har også hatt sin egen Youtube-kanal, hvor han har sunget coverlåter av andre artister. Han jobber nå med artister fra Canada, og skal slippe sitt debutalbum senere i år.

Kari Gjærum (66)

Porsgrunnsartisten er den desidert mest erfarne av årets artister. Gjærum kan se tilbake

Sesongens eldste med lang fartstid som korist i MGP og ESC. Hun har også lang erfaring fra en rekke sceneoppsetninger. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

på en 40 lang karriere, som blant annet innbefatter 11 opptredener som korist i Melodi Grand Prix, fem internasjonale ESC-finaler. Hun var blant annet med og koret da Bobbysocks vant den internasjonale finalen i 1985. I 1989 deltok hun selv i MGP sammen med Jannecke Øinæs med sangen «Barneøyne». Gjærum har også vært et kjent ansikt innen tv, revy og musikalscenen. Hun har blant annet opptrådt med Wenche Myhre og Vazelina Bilopphøggers.

– Jeg gleder meg til å få en familie i artistverdenen. Men jeg skal prøve alt jeg kan å ikke bli en morsfigur for resten av gjengen, sier Gærum.

Bilal Saab (19)

Stjernekamps nest yngste er Saab fra Hasvik i Finnmark. Han er venn av fjorårsvinner Ella Marie Hætta Isaksen. Til daglig er han vokalist i soulbandet NorthKid som debuterte med

Bilal Saab er venn av fjorårsvinner Ella Marie Hætta Isaksen. Han er frontfigur i soulbandet NorthKid. Foto: Tanja Norbye

singelen «Firefly» i 2017. Foruten musikk, er Saab en ivrig jeger og fisker og jobber med fisketurisme på hjemstedet.

I tiden fram til Stjernekamp blir Saab og bandet å se på flere festivaler gjennom sommeren. Nå er han kandidat til å overta tronen som Finnmarks stolhet, etter Isaksen som vant i fjor.

– Jeg gruer meg mest til dansingen. Jeg føler meg ikke særlig delikat når jeg danser, sier 19-åringen.

Hanne Sørvaag (39)

Stavangerartisten platedebuterte i 2002 under artistnavnet Paris. Hun har i en årrekke

Hanne Sørvaag har vært låtskriver for store artister, men har også gjort det bra som soloartist. I fjor ga hun ut sitt første album på norsk. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

livnært seg som låtskriver for norske og internasjonale artister, og har blant annet skrevet flere låter som har deltatt i Melodi Grand Prix. Sørvaags låter har solgt nær fem millioner i 70 land. I 2011 deltok hun selv i MGP med sangen «You're Like A Melody», som nådde den nasjonale finalen. Hun har siden da gitt ut flere soloalbum og også skrevet en sangbok med råd til komponistspirer. I fjor ga hun ut sitt første norskspråklige album.

Sørvaag har også vært å se på skjermen som mentor og dommer i TV 2-programmet The Voice.

– Kort tid før jeg ble spurt, hadde jeg bestemt meg for å si mer« ja» til ting. Dermed var det en enkel avgjørelse. Jeg får både en godfølelse og en skrekkfølelse når jeg tenker på at jeg skal være med, sier Sørvaag.