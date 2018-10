Debuterte for tre år siden – nå dirigerer hun verdenseliten

– Det siste året har ting virkelig gått i rakettfart. Det er surrealistisk på en måte, alt som skjer.

Tabita Berglund (29) skuer utover Oslo Konserthus med fast, målbevisst blikk.

Og trønderen har ambisjonene i orden, når det gjelder hva hun vil utrette med dirigentstaven. Nylig dirigerte hun prestisjefylte BBC Philharmonic Orchestra, et av verdens fremste orkestre.

Krasjkurs for tre år siden

Akkurat det var det lite som tydet på for få år siden, da hun var cellist og frilanser.

– For tre år siden var det et krasjkurs i dirigering som jeg tenkte jeg ville melde meg på. Og da jeg dirigerte for aller første gang, på opptaksprøven til det kurset, innså jeg at det er det her jeg skal gjøre.

STÅLKONTROLL: Tabita Berglung har intens innlevelse og trives med dirigentstokken. Bilder fra BBC. Du trenger javascript for å se video. STÅLKONTROLL: Tabita Berglung har intens innlevelse og trives med dirigentstokken. Bilder fra BBC.

Stjernementor viser vei

Tabita har nå signert kontrakt med et av verdens største managementselskaper innen klassisk musikk, Harrison Parrott, som har kontorer i både London, Paris og München.

Jasper Parrott står bak en rekke av verdens fremste musikere og dirigenter, og han var ikke i tvil om at han ønsket å jobbe med Tabita.

– Første gang jeg så Tabita dirigere, via videoklipp, så jeg en unik evne til å kommunisere og uttrykke kraften i musikk.

DIRIGENT OG MENTOR: Jasper Parrott har fått frem flere av verdens største utøvere innen klassisk musikk. Nå vil han løfte frem Tabita, som han mener er et supertalent. Foto: Mohammad Mnawar / NRK

Få kvinnelige dirigentstjerner

Han syns også det er viktig å løfte frem Tabita fra et kjønnsperspektiv. For dirigentbransjen har vært en ekte mannsbastion. Da det mest kjente magasinet for klassisk musikk, Gramophone, nylig kåret verdens 50 største dirigenter gjennom tidene, var ikke en eneste av dem kvinne.

Parrott mener det skyldes at bransjen har hatt en oppfatning om at en dirigent skulle være en autoritær mann, men at man må snu den trenden.

– Det er en skandale at det har tatt så lang tid å få frem kvinnene. Det er absurd og et misbruk av alt talentet som kvinnene besitter, selvfølgelig har de like mye av det som menn. Denne ubalansen må rettes opp en gang for alle.

Dirigentløft i Norge

LØFTER DIRIGENTER: Maria Mediaas Jørstad er leder i Talent Norge og er svært begeistret over at det nå satses stort på Norge som dirigentnasjon. Foto: Caroline Roka

Ikke bare har Tabita fått internasjonal kontrakt, hun vant også nylig Opptakt, en ny norsk elitesatsing for dirigenttalenter.

– Vi vil bygge Norge som dirigentnasjon og få et miljø som skaper dirigenter av svært høyt internasjonalt nivå. Og det er flott og viktig at Tabita kan bli et forbilde for andre jenter, sier leder for Talent Norge, Maria Mediaas Jørstad.

Tabita selv mener det er av stor betydning at dirigentene får denne oppmerksomheten.

– Det er på tide med et dirigentløft her i Norge. De har fått det til i så mange andre land, for eksempel Finland. Jeg tror det vil lykkes, sier Tabita.

Musikk kan forandre verden

Og lykkes vil hun selv også. Ikke bare for sin egen skyld. For mens hun skuer utover det store, men for anledningen tomme Konserthuset, sier hun:

– Jeg tenker jo at det potensielt er veldig mange mennesker her som jeg kan være med på å forandre.

For den aller største drømmen lyder slik:

– Å hjelpe musikken til å forandre verden.