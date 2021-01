Den har ført til demonstrasjoner, støttekonsert, kamper og omkamper, Y-blokka i Oslo. Nå er blokka revet, men kampen om kunsten fortsetter – nemlig de to verkene Måken og Fiskerne, berømte via Picassos navn.

Ekspert på opphavsrett, advokat Hans Marius Graasvold forklarer:

– Dette er jo en utsmykning som hang utenfor Y-blokka som veldig mange sikkert har sett opp gjennom årene. Og nå som Y-blokka er revet, så ønsker departementet å vise disse utsmykningene på et annet sted. Og da er spørsmålet om de kan de det.

Gave til folket – ikke ministre

BARNEBARN OG ARKITEKT: Espen Viksjø er som sin bestefar arkitekt. Han syns det er svært trist at Y-blokka ble revet, men er nå opptatt av å ivareta kunsten.

Det kan de ikke, mener arvingene etter kunstner Carl Nesjar og arkitekt Erling Viksjø. De mener de må ha rett til å være med på å bestemme hvordan man skal bruke kunsten videre, og at kunstverkene ikke bare kan tilskrives Pablo Picasso.

– Vi er arvinger og har opphavsrett, en rett til å mene noe om det. Vi ønsker å bli hørt. Kunsten er jo tenkt plassert et helt annet sted, helt uten sammenheng med det som var tenkt, sier Espen Viksjø.

Han er barnebarnet til Erling Viksjø, som var arkitekt for Y-blokka. Barnebarnet er som sin bestefar arkitekt, og han sier han har brukt mye tid til å tenke på hvor kunsten bør stå.

– Fiskerne var tenkt som en gave til folket, og nå er det tenkt at det skal stå over en VIP-inngang til Statsministerens kontor. Det fremstår som veldig rart. Den må iallfall plasseres slik at den blir tilgjengelig for flest mulig, uavhengig om de er statsråder eller vanlige folk.

– Skal få en fremtredende plassering

Statsråden som har saken på sitt bord er kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup. Han mener på sin side at man har lagt opp til en god plassering av kunsten.

Begge verkene er tenkt i det nye regjeringskvartalet, den såkalte A-blokka, ved Einar Gerhardsens plass. Fiskerne er planlagt ved VIP-inngangen, og Måken i resepsjonsområdet.

– Vi har hele tiden vært opptatt av at Fiskerne og Måken skal få en fremtredende plassering i det nye regjeringskvartalet, slik at så mange som mulig kan nyte godt av kunsten. Og den planlagte plasseringen av Måken vil faktisk gjøre den mer tilgjengelig enn den var før, sier Astrup.

MINISTER: Nikolai Astrup mener kunstverkene vil få en verdig plassering i det nye regjeringskvartalet, og at de vil bli sett av mange. Foto: Mette Ballovara / NRK

– Det vil alltid bli sårt

Saken skal opp i Oslo tingrett 22 til 25. mars. Minister Astrup mener det blir godt å få saken ferdig behandlet.

– Jeg tror det er en fordel for alle parter å få denne saken avsluttet. Så må retten bestemme hva utfallet av denne saken blir.

ADVOKAT: Hans Marius Graasvold er ekspert på opphavsrett. Han sier den kommende rettssaken er svært spesiell, og er spent på utfallet. Foto: Marit Kolberg / NRK

Advokat Graasvold sier han i lengre tid har ment det er rart at arvingene etter Nesjar og Viksjø ikke er blitt forespurt. Han er spent på utfallet, og mener det er flere grunner til at saken betyr mye for mange.

– Det er en sak som vekker skarpe følelser. Bakteppet er jo terrorangrepet som førte til at Y-blokka etter hvert ble revet. Så er det også en utsmykning som har en plass i hjertene til mange. Ikke bare som fagperson er jeg spent, men også som kunstinteressert.

Og arkitektens barnebarn Erling Viksjø mener saken kan sette store spor.

– Det vil alltid bli sårt for folket og vi som har kjempet for dette, hvis Fiskerne blir plassert der det er tenkt. Jeg har vært sint og frustrert, hele prosessen har vært veldig lite demokratisk, for å si det mildt.