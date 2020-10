Anmeldelsen oppdateres fortløpende ...

Det er klart for nok en knalltøff utfordring i Stjernekamp, når deltakerne skal bryne seg på hiphop!

Etter at konkurransens eneste ekte rapper, Myra, røk ut i forrige uke, ligger alt til rette for rødmussede ansikter og komiske feilgrep for den resterende gjengen.

Her tror jeg det gjelder å eie flauheten og ikke prøve for hardt å være «god rapper» for å komme seg helskinnet igjennom.

Vi får gjensyn med både Bomfunk MC’s, De La Soul og Jay-Z, og nok en gang har deltakerne tatt seg ganske store friheter med definisjonen av «hiphop».

Her finnes både intens nu-metal (Linkin Park) og klassisk pop (Taylor Swift). I tillegg skal deltakerne gå sammen i grupper på tre for å løse en eurodance-oppgave.

Så hold puta klar, dette blir både flaut og gøy!

1. Sandra Lyng:

Run This Town – Jay-Z feat. Rihanna & Kanye West (2009)

Se her ja. Pyro og det hele! Det mangler ikke på produksjonsverdien i kveldens åpningsnummer i alle fall. Rihannas åpning på Run This Town går i alle fall smertefritt for Sandra, og jommen disker hun opp med ganske habil rapping også.

Ingen tvil om at hun har tatt til seg coachingen: Tøffer seg akkurat passe mye, men blir naturlig nok litt andpusten her og der.

Helt ålreit start på denne potensielle komikvelden, dette!

Sandra Lyng: «Run This Town» (Jay-Z feat. Rihanna & Kanye West) Du trenger javascript for å se video.

2. Vegard Bjørsmo:

GDFR – Flo Rida feat. Sage the Gemini & Lookas (2014)

Sjarmtrollet Vegard har valgt seg en temmelig usjarmerende låt av det erkekommersielle slaget. Lider litt under en ganske flau start der Vegard er en slags tilskuer til låta, og ramler med trynet først inn i det første verset.

Henter seg inn etterhvert, men dette svarer vel ikke helt på briefen «sangkonkurranse». Her er det koreografien som får mesteparten av oppmerksomheten, og det lille vi får høre av rapping er et godt stykke under pari også.

Bra dansing, men dette er ikke Dansekamp. Sorry, Vegard!

Vegard Bjørsmo: «GDFR» (Flo Rida feat. Sage the Gemini & Lookas) Du trenger javascript for å se video.

3. Odd Einar:

All Good? – De La Soul feat. Chaka Khan (2000)

Odd Einar fremfører «All Good?» av De La Soul feat. Chaka Khan. Her fra generalprøven. Foto: Julia Naglestad / NRK

4. Emil Solli-Tangen:

Freestyler – Bomfunk MC's (1999)

Emil Solli-Tangen fremfører «Freestyler» av Bomfunk MC's. Her fra generalprøven. Foto: Julia Naglestad / NRK

5. Knut Marius Djupvik:

Numb/Encore – Jay-Z feat. Linkin Park (2008)

Knut Marius Djupvik fremfører «Numb/Encore» av Jay-Z feat. Linkin Park. Her fra generalprøven. Foto: Julia Naglestad / NRK

6. Ingeborg Walther:

Bad Blood – Taylor Swift feat. Kendrick Lamar (2015)

Ingeborg Walther fremfører «Bad Blood» av Taylor Swift feat. Kendrick Lamar. Her fra generalprøven. Foto: Julia Naglestad / NRK

Gruppeoppgave – eurodance

1. Emil, Vegard og Odd Einar:

Cotton Eye Joe – Rednex (1994)

Odd Einar, Vegard og Emil fremfører «Cotton Eye Joe» av Rednex. Her fra generalprøven. Foto: Julia Naglestad / NRK

2. Knut Marius, Ingeborg og Sandra:

Barbie Girl – Aqua (1997)

Sandra, Knut Marius og Ingeborg fremfører «Barbie Girl» av Aqua. Her fra generalprøven. Foto: Julia Naglestad / NRK

Espen Borge er frilanser som anmelder musikk på oppdrag for NRK.