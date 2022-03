Mandag kveld skal artister fra hele landet samles på Nationaltheatret og synge til støtte for ofrene i Ukraina. Konserten sendes direkte på NRK1 fra klokken 20:00.

Den erfarne programlederen Nadia Hasnaoui skal lede konserten og sier det kanskje er den viktigste programlederjobben hun har hatt noen gang.

– Millioner av mennesker i Ukraina trenger nødhjelp og det er en stor glede å få lede nettopp denne støttekonserten, sier Nadia Hasnaoui.

– Inntektene går til et folk i krig, flere millioner er på flukt og trenger mat, vann, og helsehjelp. De fleste innbyggerne er fortsatt igjen og trenger hjelp der de er. Nå trenger organisasjonene penger, sier Nadia Hasnaoui.

Nadia Hasnaoui skal lede støttekonserten på mandag. Foto: Anders Lindstad / NRK

Store navn på listen

Det nye stjerneskuddet Ramón er blant artistene som blir å se på scenen. Den unge artisten skal synge den nye låten «Ok jeg lover» som har fått nesten 4 millioner avspillinger siden den ble sluppet forrige fredag.

Sissel Kyrkjebø og Trygve Skaug er også blant artistene som er bekreftet. Innsamlingskonserten er et samarbeid mellom NRK, Kultur-Norge og seks hjelpeorganisasjoner. Røde Kors, Unicef, Redd Barna, Flyktninghjelpen, Caritas og Kirkens Nødhjelp.

Trygve Skaug skal stå på scenen under støttekonserten på mandag. Foto: Frida Helgerud / Frida Helgerud

Stolte av Kultur-Norge

– Vi er utrolig takknemlig for alle som har stilt opp for å få dette til. Det er viktig at hjelpen går riktig vei, og det vil vi hjelpe med. Vi er stolte av at Kultur-Norge har samlet seg på så kort tid, sier prosjektleder Stian Malme.

– Viljen til å hjelpe er enorm i det norske folk, legger han til.

Representanter fra organisasjonene vil delta i sendingen med informasjon om arbeidet på bakken i krigsområdet. Og statsminister Jonas Gahr Støre vil også være på plass i salen.

Her finner du all livemusikken fra NRK: nrk.no/musikk