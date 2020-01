View this post on Instagram

FALAFEL MED GRØNNKÅLSALAT❤️ Disse falafelene er veldig enkle, selv om det kan se mye ut når man leser oppskriften. Når man har laget disse falafelene en gang, går det mye raskere gang nr 2. Og vipps kan du lage en billig, sunn og rask falafelmiddag midt i uka! Falafel er godt i pitabrød, i wrap og med masse deilige dipper til, men her lagde jeg en superhealth middag; falafel med grønnkålsalat og en nydelig yoghurt-tahini-dressing🤩 Middagen tok meg totalt 30 minutter siden jeg allerede hadde granateplekjerner og grønnkålmiks i kjøleskapet, og ble supergod!! Tag gjerne noen du vil lage falafler med ❤️ _ Enkel falafel (2 personer): 1 liten løk 2 fedd hvitløk 1 boks kikerter 1 egg 2 ts spisskummen 2 ts paprikapulver 1 neve frisk koriander/persille (kan sløyfes, men anbefales) 1 skvis sitron 1 klype salt 2-3 ss kikertmel (evt en blanding av hvetemel+havremel) Tilbehør: Ferdig kuttet grønnkålmiks, granateplekjerner og en tahini-yoghurt-saus (sveip for å se oppskrift) Falafelz: Hakk løk og hvitløk. Kjør i food prosessoren sammen med urter til de blir godt hakket. Skyll kikertene, ha oppi 3/4 av alle kikertene i food processoren sammen med alt det andre. Start med 2 ss kikertmel/mel, og justér med mer om den er veldig klissete. Når du får en klissete, men formbar masse, tar du i resten av kikertene. Jeg liker nemlig at det er noen hele biter, hehe. Lag ca 1,5 cm høye klatter i en stekepanne med olje. Stek dem til de er gyldne, eller bare lag en god stekeskorpe på falafelene og sett dem inn i ovnen mens du klargjør resten av middagen. Grønnkålsalat: Ha en pose grønnkål-wokmiks i stekepannen med litt olivenolje, salt og pepper. Jeg tok også oppi soyasaus, men det er valgfritt. Salaten er ferdig etter 4-5 min steking. Sveip for bilde av tahini-yoghurtsaus-oppskrift. Ha falafelene over grønnkålsalaten, topp med granateplekjerner og dryss over tahini-yoghurtsaus😍