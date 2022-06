– Eit vengjeklipt Vikingtidsmuseum.

Det seier museumsdirektør Håkon Glørstad om kostnadskutta UiO og Statsbygg måtte legga fram i ein ny rapport til Kunnskaps­departementet.

Bakgrunnen for rapporten er at departementet ønsker at det nye museet på Bygdøy blir gjennomført til ein prislapp på 2,4 milliardar kronar.

Slik det var planlagt låg museet an til å sprenga den ramma med om lag ein milliard kronar.

BEKYMRA: Direktør for Kulturhistorisk museum, Håkon Glørstad, er uroleg for at usikkerheita rundt Vikingtidsmuseet vil gå utover sikkerheita til vikinggjenstandane. Foto: Petter Sommer / NRK

I rapporten blir tre alternativ lagde fram, basert på det opphavlege konseptet.

Det billigaste av dei overskrid budsjettet med over 600 millionar kronar.

– Ein risikerer å sitta igjen med eit svært redusert museumsbygg utan å ha lykkast med innsparingar, seier Glørstad.

Vikingtidsmuseet på Bygdøy Ekspandér faktaboks Dagens Vikingskipshus er tegnet av arkitekt Arnstein Arneberg etter en konkurranse i 1913.

Fløyen for Osebergskipet sto ferdig i 1926, og skipet ble flyttet dit fra Universitetshagen.

Fløyene for Gokstad- og Tuneskipet sto ferdig i 1931.

Den siste fløyen med gravfunnene fra Oseberg ble ferdigstilt i 1957.

I 1995 ble idéen første gang lansert om å bygge nytt Kulturhistorisk museum i Bjørvika med vikingskipene som hovedattraksjon.

Debatten om hvorvidt skipene og de øvrige gjenstandene på Bygdøy ville tåle en flytting raste i 17 år.

I 2012 konkluderte et internasjonalt ekspertutvalg med at skipene og gjenstandene er for skjøre til å bli flyttet.

Daværende kunnskapsminister Kristin Halvorsen slo fast at diskusjonen om en eventuell flytting definitvt var over.

I 2013 tok regjeringen et konseptvalg for Kulturhistorisk museum som innebar en delt løsning med vikingskipene og vikingtidssamlingen på Bygdøy, resten av museet på Tullinløkka og magasinlokaler på Økern.

Kunnskapsdepartementet ga Statsbygg i oppdrag å prosjektere utvidelse og nybygg for Vikingstidsmuseet på Bygdøy.

AART architects fra Danmark vant arkitektkonkurransen for museet med bidraget Naust. Kilde: Statsbygg/NRK.

I rapporten blir det konkludert med at prosjektet sitt mål om å sikra dei uerstattelege kulturhistoriske gjenstandane for ettertida.

– Det er urealistisk med drastiske kostnadsreduksjonar i det noverande prosjektet, seier Glørstad.

Eit fjerde alternativ som blir lagt fram i rapporten kan gjennomførast innanfor budsjett, men inneber eit heilt nytt konsept og auka risiko for vikingsamlinga si sikkerheit.

Dette fordi alternativet vil forseinka det nye museet med tre til fem år.

Dette er i konflikt med ei internasjonal ekspertgruppe si sterke anbefaling.

I 2012 peika dei på eit umiddelbart behov for å sikra vikingskipa betre enn det tilfellet var i det dåverande Vikingskiphuset.