– Livet leves mest når det er litt på kanten

– Det er nok litt skumlere å synge hiphop foran hele Norge. Selv om fallhøyden bokstavelig talt er større når jeg hopper fallskjerm, forteller Emil Solli-Tangen.

Liker utfordringer

Forrige lørdag var han definitivt på hjemmebane da det var opera som sto på menyen. I kveld er han på litt dypere farvann når han skal rappe og fremføre låten «Freestyler».

– Rap og hiphop er nok den sjangeren som er lengst unna meg og mitt virke. Men igjen, så gjør det at jeg synes det er veldig spennende, forteller Emil.

Selv om han ikke har noe erfaring med å rappe selv, virker det nesten som om dette er den sjangeren han gleder seg aller mest til å gjøre.

– Jeg liker utfordringer. Jeg føler at livet leves aller mest når det er litt på kanten. Da føler man virkelig at man lever, forteller Emil.

Emil Solli Tangen og storebror Didrik Solli Tangen, drar ofte hjem til Skien for å hoppe i fallskjerm. Du trenger javascript for å se video. Emil Solli Tangen og storebror Didrik Solli Tangen, drar ofte hjem til Skien for å hoppe i fallskjerm.

Mistet kameraten i basehoppulykke

Og det er ingen tvil om at han liker å leve på kanten. Mens andre kanskje kobler av hjemme i sofaen, kobler porsgrunnsgutten best av i fritt fall, 200 kilometer mot bakken.

– For meg er det rett og slett et veldig stort pauserom. Når jeg hopper i fallskjerm, så tenker jeg ikke på noe annet. Da får jeg fri fra alt. Og tanker som svirrer i hodet blir borte et lite øyeblikk, forteller Emil.

Nylig mistet artisten en nær venn tilknyttet fallskjermmiljøet, som døde i en basehoppulykke. Det har ikke skremt artisten selv fra å hoppe i fallskjerm, men har fått han til å tenke seg om.

– Det kom som et sjokk på meg, selv om jeg viste hva han drev med. Han var åpen om at det var kjempefarlig, men at det var en risiko han var villig til å ta, forteller Emil.

– Jeg gjorde meg selvfølgelig opp noen tanker. Men jeg vet at han hadde syntes det var trist om alle vennene hans hadde slutta å hoppe, fordi han gikk bort, forteller han videre.

Foto: Privat

Går for seier

Nå gleder Emil seg til å gjøre «Freestyler» av Bomfunk MC's, og ta med hele det norske folk på en nostalgisk reise tilbake til 90-tallet.

– Jeg har bestemt meg for at alle låtene jeg gjør i Stjernekamp skal være låter jeg kan ryke ut på med flagget til topps. Hvis jeg ryker ut når jeg gjør «Freestyler» i beste sendetid på NRK, så er jeg stolt uansett, forteller Emil.

Men han håper helt klart at han kommer lenger enn det storebror, Didrik Solli Tangen gjorde.

– Jeg har selvfølgelig et mål om å komme lenger enn broren min. Han kom på andreplass, så jeg går for seier, sier Emil med et glimt i øyet.

Stjernekamp ser du 19:50 i kveld på NRK1 eller i NRK TV.