En mann i 30-årene er pågrepet og siktet for drap på en kvinne i 70-årene i Grue kommune.

Kvinnen ble funnet hardt skadet på en adresse på Kirkenær og døde senere på sykehuset.

Den siktede meldte selv fra til politiet og er foreløpig ikke avhørt.

Politiet har gjort beslag i saken, men kan ikke gi opplysninger om hva som er beslaglagt på nåværende tidspunkt.

Politiet har ingen mistanke om at det er flere involvert i hendelsen eller at det er fare for andre.

Dette er den åttende saken politiet i Norge har åpnet drapsetterforskning på så langt i år.

Politiet har starta etterforskning etter at en kvinne i 70-årene ble funnet hardt skadet på en adresse på Kirkenær i Grue kommune fredag.

Det var den antatte gjerningsmannen som selv meldte fra til politiet. Han møtte opp på Kongsvinger politistasjon klokka kvart på ett, sier politiadvokat Anja Ruud til NRK.

Kvinnen ble fraktet til sykehus, men døde senere på sykehuset som følge av skadene.

Foto: LARS ERIK SKREFSRUD / NRK

Flere kilder forteller til NRK at den siktede mannen skal ha fått hjelp av kvinnen gjennom flere år. Blant annet skal hun ha hjulpet ham med jobb og ulike tilpasninger i samfunnet.

Ifølge TV 2 ble mannen norsk statsborger i 2014.

Politiet: Ingen partnerdrap

– Vi har grunn til å tro at siktede og avdøde kjente hverandre fra tidligere. Men det er ingenting som tilsier at dette er et såkalt partnerdrap, sier politiadvokat Anja Ruud.

Hun sier at relasjonen mellom den siktede og den avdøde nå blir kartlagt.

Politiadvokat Anja Ruud. Foto: Ann-Kristin Mo / NRK

– Det skal i kveld gjennomføres en prejudisiell observasjon av ham. Så får vi ta en vurdering om han skal avhøres etter det, sier politiadvokaten.

Hun forteller at politiet har gjort beslag i saken.

– Men når det gjelder hva som er tatt i beslag utover bilen, som siktede har kjørt ut med, kan vi ikke gå ut med det nå av hensyn til etterforskningen.

Kvinnens pårørende er varslet.

Ifølge NTB er mannen i 30-årene, mens kvinnen er i 70-årene.

– Svært nedbrutt

Forsvarer Frode Aabakk har i løpet av kvelden fått snakket med den siktede mannen.

– Han er svært nedbrutt på grunn av det inntrufne, sier Aabakk til NRK.

Han ønsker ikke kommentere hvordan mannen stiller seg til siktelsen før han er avhørt. Det skal etter planen skje lørdag, sier forsvareren.

Det var stille på åstedet fredag kveld, melder NRKs journalist på stedet. Foto: Ann-Kristin Mo / NRK

Jan Erik Myrvold bekrefter ovenfor NRK at han er oppnevnt som bistandsadvokat i saken.

Han sier han ikke kjenner saken utover det som er opplyst via media og politi, og har foreløpig ingen kommentar til saken.

Etterlyser bilist som plukket opp haiker

Mannen ble pågrepet på politistasjonen og ble først siktet for forsøk på drap. Da kvinnen døde av skadene, ble siktelsen endret til drap.

Den siktede fortalte til politiet at han kjørte av vegen mellom Kirkenær og Kongsvinger, og fikk haik videre til Kongsvinger.

Politiet er derfor interessert i å komme i kontakt med den eller de som har kjørt en haiker til Kongsvinger fredag formiddag.

Fredag kveld ved 19-tiden hadde politiet ennå ikke fått kontakt eller tips om den som tok opp siktede som haiker.

Ikke mistanke om flere involverte

Politiet har ikke mistanke om at det skal være flere involvert i hendelsen eller at det er fare for andre, skriver de i en pressemelding.

Politiet opplyser at det gjennomføres både teknisk og taktisk etterforskning for å belyse hva som har skjedd.

De kan derfor ikke å gi opplysninger knyttet til selve hendelsen eller eventuelle beslag.

Åpen kirke på lørdag

Kirkeverge i Grue, Tore Ellefsen, sier at det blir åpen kirke på lørdag formiddag kl. 12–14.

Det opplyser menigheten også på sin nettside.

– De som har behov for det, kan komme og tenne lys. Det vil også være en eller flere ansatte fra menigheten til stede, sier han.

Åttende drapsetterforskningen i 2024

Det var Dagbladet som først meldte om hendelsen.

Ordfører i Grue, Rune Grenberg (Ap), sier at kommunens kriseteam er etablert for å bistå etter hendelsen.

– Jeg vet ellers ikke noe mer om hendelsen enn det som er kommet fram i media, sier ordføreren.

Det er opprettet kriseteam etter hendelsen, opplyser ordfører Rune Grenberg (Ap) ti NRK. Foto: Ann-Kristin Mo

Ifølge NTB er dette den åttende saken politiet i Norge har åpnet drapsetterforskning på så langt i år. De melder at det er totalt er elleve ofre i sakene.