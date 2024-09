Vil øke frikortgrensen fra 70.000 til 100.000 kroner

– Vi ønsker at unge skal kunne tjene skattefritt opptil 100 000 kroner. Så vi øker frikortgrensa fra 70 000 kroner til 100 000 kroner. Det gjør at mange flere kan jobbe mer uten å betale ei krone i skatt, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til NRK.

Dette vil koste staten like i overkant av 500 millioner kroner, ifølge Vedum.

Hva er frikort? Frikort er et skattekort som informerer arbeidsgiveren om at det ikke skal trekkes skatt av lønnen din dersom du tjener under frikortgrensen, som i 2024 er på 70.000 kr.

Hvis du er 13 år eller eldre, får du automatisk frikort. Du trenger ikke å bestille frikort.

Hvis man tror at man kommer til å tjene mer enn frikortgrensen, er det viktig at man bestiller skattekort, så slipper man å betale 50 prosent skatt. Kilde: Skatteetaten.

Motivasjon for unge arbeidere

Selv om kostnaden for staten er høy, mener finansministeren at samfunnet vil tjene på det i andre enden.

– Vi vet at unge som begynner å jobbe, står lenger i jobb. For da får man en tilknytning til arbeidslivet.

Han ser på det som en håndsrekning ut til unge som er i arbeid.

– Det er en ekstra motivasjon for mange unge, og det er bra for småbedrifter rundt omkring i Norge.

– Viktig

I fjor ble frikortgrensen økt fra 65.000 kroner til 70.000 kroner. Ifølge Skatteetaten ble det delt ut over 330.000 frikort i 2023.

I det nye statsbudsjettet ønsker regjeringen å øke med 30.000 kroner mer.

– Det er viktig at folk jobber og får praktisk erfaring, og ikke minst tjener penger og kan putte det i lomma og nyte godt av dem, sier stortingsrepresentant Marit Knutsdatter Strand (Sp).

– Vi vet at unge gjerne jobber ved siden av skole, utdanning og annet, og da er det en fordel at man kan tjene litt mer skattefritt. Og at man får desto større glede av det, sier Strand.

Marit Knutsdatter Strand er stortingsrepresentant. Hun er også nestleder i utdannings- og forskningskomiteen. Foto: Roar Berntsen / NRK

Det er mange unge som kombinerer jobb og skole.

Mener det er lønnsomt

Knutsdatter Strand sier regjeringen håper dette kan motivere flere til å få seg jobb, og at de kan finansiere bolig og prisvekst.

– Senterpartiet tror det er lønnsomt at folk er i jobb, og at man får arbeidserfaring.

Hun mener det vil lønne seg også for samfunnet.

– Det er jo på lang sikt en investering at folk får en fot innenfor arbeidslivet og får erfaring. Jeg tenker at når vi regner på dette over tid, vil det lønne seg for nasjonen Norge, og ikke minst være veldig verdifullt for den enkelte.

Statsbudsjettet kommer mandag 7. oktober og dette er ikke vedtatt enda.