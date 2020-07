Skal du ha med hunden på tur? Dette må du tenke på

Norgesferien er i gang for mange, og mange vil ha med seg hunden sin på tur.

Mens enkelte har travet rundt i fjellheimen i årevis med sine firbente venner, er andre helt grønne på området.

Toppturgrupper på Facebook har utallige poster om folk som lurer på om hunden deres passer til toppturen de har sett seg ut.

Mange stiller spørsmål i fjellgrupper på Facebook når de skal ha med hund på tur.

Var spent

Karin Ramsdalen og Lene Vadem er akkurat nå på tur i Jotunheimen med eurasieren Alaska på 2 år.

– I fjor sommer var vi en uke i Jotunheimen, en uke i Femundsmarka og en uke på Hardangervidda. Vi gikk også Trolltunga, men denne ble i lengste laget, da Alaska bare var ett år. Men med hyppige pauser gikk det fint.

Denne gangen er de tilbake i Jotunheimen, på en fem dagers tur. I går gikk de den bratte turen Knutshøe, som ligger i nærheten av Besseggen.

TURHUND: Her er Lene Vadem på tur med hunden Alaska på Knutshøe i Jotunheimen. – I bratte nedstigninger f.eks. nedstigningen til Gjendebu fra Svartdalen går jeg alltid først. Da er det ikke noen fare for at hun drar meg over ende, samtidig som jeg kan hjelpe henne å velge riktig vei, forklarer Lene. Foto: privat

– Vi var litt spente siden det er noen bratte og luftige partier. Men med litt hjelp gikk det fint. Alaska er ikke høyderedd, men er litt «tung i rumpa». Så hun trengte en dytt noen steder.

«Min hund gjør aldri noe galt»

Ørjan Venås er guide på Besseggen, og møter mange folk med hund på den kjente fjellturen.

Han ser ofte hunder som går løse.

– «Min hund gjør aldri noe galt, og går aldri frå meg» hører jeg mye. Men det hjelper ikke det, når en annen hund går imot selv om den er i bånd. Eller at den møter folk som er redd for hund, sier Venås.

Han oppfordrer folk til å sette seg grundig inn i båndtvangreglene, og at eieren legger opp til turer som passer for hunden.

– Bikkjer og folk som trenger seg fram, kan skape utrivelige og potensielt farlige situasjoner. Særlig oppe på eggen, sier han.

Han legger til at også hunder kan få høydeskrekk.

POPULÆR: Besseggen er en svært populær tur, og mange tar med hunden sin. Foto: Karianne Stordal / NRK

– Uttrykker stor glede

Dette med høydeskrekk, har hundene til Marte Kjøren fått øvd seg mye på. Kjøren samler på totusenmeterstopper, og har ofte hundene med.

– De uttrykker stor glede over å få være med meg på tur, og det er kjekt å dele turgleden med dem.

– Har du måttet snu på grunn av hundene?

HURRA: Her er Marte Kjøren og Aron på toppen av Trollstein-Rundhøe i Jotunheimen. Aron var bare tre-fire mnd da han var på sin første totusenmeterstopp. Kjøren driver bloggen Turdagboken, der hun skriver om turene med og uten hund. Foto: privat

– Ja, det har skjedd flere ganger. Særlig hvis det blåser veldig mye på vinteren. Da uttrykker de mistrivsel, de fryser og prøver å grave seg ned i snøen. Det er tydelig at de ikke trives.

Vorsteheren Aron har vært med Kjøren på over 100 totusenmeterstopper. Selv har hun vært på 300, håper å være ferdig med alle i løpet av 2021.

Hun har alltid bånd på hundene, unntatt på de skarpeste eggene der det ikke er andre folk eller dyr.

– Der må hundene få fote seg selv. De er gode til å finne de beste stedene å gå på, sier hun.

Dvergpuddel på topptur

Hilde Berge fra Jessheim er ofte på tur med dvergpuddelen Tass.

– Tass er liten og lett, men siden han er trent fra han var liten, er han med på de lengste turene og høyeste toppene. Han viser tydelig at han storkoser seg, og viser aldri tegn til å være sliten, forklarer Berge

Den erfarne turkvinnen sier at det er viktig å understreke at hunder må trenes på lik linje med folk. Hun anbefaler ikke folk å legge ut på turer som hennes, uten at hunden er godt nok trent.

TUR: Her er dvergpuddelen Tass på tur med eier Hilde Berge på Muletua ved Fosnavåg på Sunnmøre. Berge legger vekt på gode pauser underveis, og mye mat og drikke til både seg selv og hunden. Hun opplyser også at sikkerheten er i høysetet, og at hun tilpasser bånd etter aktivitet, også når det ikke er båndtvang. Foto: privat

Veterinærens tips

Kjetil Ueland er veterinær, og er spesialist på hunde- og kattesykdommer. Han har selv hund, og går mye på tur i fjellet med den.

Han sier at det for det første er stor forskjell på hunder, og at man må ta hensyn til det.

Han har også noen andre tips dersom du ønsker å ta med hunden din på fjelltur: