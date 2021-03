Dom i saken falt i dag og betyr at terskelen for felling av ulv kan settes lavere utenfor ulvesona enn innenfor ulvesona.

Det var WWF Verdens naturfond som hadde saksøkt Staten etter ulvejakta i Østerdalen vinteren 2017–2018.

Miljøorganisasjonen gikk til sak i 2017 fordi de mener det skytes for mye ulv, og at to ulveflokker som ble tatt ut i Hedmark under jakta i 2018 aldri skulle vært skutt.

SKUTT: Denne ulven ble skutt under lisensjakt i Åmot 2. januar 2018. Høyesterett mener jakta ikke truet ulvebestanden. Foto: Knut Røsrud

Truer ikke ulvebestanden

Utgangspunktet for søksmålet fra WWF handler om hvordan loven ble tolket da staten i 2017 bestemte at to ulveflokker som holdt til inne i ulvesona skulle tas ut.

De tapte i tingretten men vant delvis fram i lagmannsretten.

Det førte til at både WWF og Staten anket dommen til Høyesterett som behandlet den i januar.

Høyesterett mener vedtakene har hjemmel i naturmangfoldloven og rovviltforskriften og at de ikke var i strid med Bernkonvensjonen.

Høyesterett mener det ikke truet ulvebestandens overlevelse.

Og mener det ene vedtaket oppfylte formålet om å avverge skade på husdyr og de to andre vedtakene oppfylte formålet om å ivareta andre offentlige interesser av vesentlig betydning.

Høyesterett mener det ikke var noen annen tilfredsstillende alternativer til felling.

Naturen taper nok en gang

Generalsekretær i WWF Karoline Andaur mener at dommen betyr at ulven forblir kritisk trua i overskuelig framtid.

– Naturen taper nok en gang. Det er nedslående at den øverste domstolen sier at det er greit å jakte på en kritisk trua art, sier hun.

NEDSLÅENDE: Generalsekretær i WWF, Karoline Andaur, mener ulven går en usikker framtid i møte med dommen som har falt. Foto: Kristian Elster / NRK

WWF kommer nå til å sette seg grundig inn i dommen. De mener at den viser at ulven taper i møte med alle andre interesser. Andaur håper fremtidige politikere ser verdien av å ta vare på natur og sikrer at også ulven skal ha et rettsvern.

– Det vi kan si allerede nå er at ulven går en svært usikker framtid i møte, sier Andaur.

Også dyrerettighetsorganisasjonen NOAH reagerer kraftig på dommen.

De er skuffet over at Høyesterett overlater tolkning av internasjonale avtaler til politikere som har sterk slagside i forhold til å prioritere næringsinteresser foran vern av truede dyr.

– Dommen i denne saken får Norge til å fremstå som et stadig mer naturfiendtlig land, sier leder i NOAH, Siri Martinsen.

Hun mener at hvis Høyesterett-dommen legger avgjørende vekt på at flokkene var utenfor ulvesona, vil det kreves av retten å ta en helt annen tilnærming når saken gjelder skyting innenfor ulvesona.

NOAH har tatt saten inn for retten om skyting av ulver innenfor ulvesona. Den kommer opp i mai.

Vil fortsatt være konflikt

EN VIKTIG DOM: SP-leder mener dommen i Høyesterett er viktig for at ulvedebatten kommer tilbake til de folkevalgte istedenfor i rettssalene. Foto: NRK

Leder i Sp Trygve Slagsvold Vedum mener det er en viktig dom som nå har falt i Høyesterett.

Han mener det er viktig at den slår fast at debatten hører hjemme blant de folkevalgte ikke i domstolene. Han mener det er mye av det som har vært problemet i ulvedebatten.

– Mange som er berørt av politikken føler de ikke har så mye å si hvem som sitter og styrer for det for mye jus og debatter rundt, sier Vedum.

–Tror du det blir lettere å felle ulv etter den dommen her?

– Det vil fortsatt være konflikt hele vegen. Men da får det være en politisk vurdering, sier han.