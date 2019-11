Slik endte lufteturen for Wilma

Anne Jakobsen Tangen gikk tur med hundene Buffy og Wilma ved hytta på Tylldalskjølen i Tynset mandag. Buffy gikk i bånd, mens Wilma løp fritt. Wilma tok en avstikker på egen hånd og da hun kom tilbake, var det et fryktelig syn som møtte matmor Anne.

Det var Arbeidets Rett som fortalte historien først.

– Hun var helt vill og hadde panikk. Det var en fæl opplevelse, forteller hun.

Hennes første tanke var at hun måtte få fjernet fella, men hun skjønte fort at det ikke gikk. Så hun fikk hunden inn i bilen og kjørte til dyrlegen på Tynset, 10 minutter unna.

– Jeg var redd jeg ikke skulle klare å få henne inn i bilen, for hun var så vill, men heldigvis klarte jeg det. Og da vi kom til dyrlegen ble hun bedøvet med en gang og fikk veldig god behandling, forteller Anne Jakobsen Tangen.

Wilma ble bedøvet så fort hun kom til dyrlegen og fikk så fjernet fella som satt fast over snuta. Foto: Privat

Hunden hadde helt klart store smerter. Hun hadde trolig prøvd å få av fella med den ene labben, for kloa på venstre labb var delvis revet av.

– Må skyldes ubetenksomhet

Mannen til Anne, Knut Roar Tangen, var på jobb denne mandagen og fikk se hva som hadde skjedd da kona sendte ham et bilde av Wilma med fellen over snuta.

– Jeg fikk helt vondt i magen og kjørte så fort jeg kunne til dyrlegen, sier han.

Nå har han snakket med politiet om saken, men ikke formelt anmeldt det. Knut Roar driver med jakt selv og vet at slike feller er lovlige, men de skal være merket og det var ikke denne.

– Jeg vet ikke hva jeg skal si. Det må skyldes ubetenksomhet. Kanskje vedkommende ikke er helt klar over reglene for fellefangst, sier Knut Roar Tangen.

Skulle vært merket

Politioverbetjent Knut Mælen ved Tynset lensmannskontor sier de har gjort noen undersøkelser, men at det eneste lovbruddet her, er at fella ikke var merket med navn og telefonnummer.

– Det er veldig uheldig at sånt skjer. Vi må bare henstille til de som driver med slikt at de anretter fellene på en sånn måte at dette ikke skjer, sier Mælen.

Reglene sier ellers at fangstfeller ikke skal settes der det er «alminnelig ferdsel», men det blir et definisjonsspørsmål hvor det er.

– Jeg vet at grunneierlaget i Tylldalen har sendt melding om hendelsen til sine medlemmer der de henstiller til at reglene følges, sier Knut Mælen.

Ut på tur igjen

Nå er Wilma litt slapp fordi hun går på smertestillende, men ellers går det bra.

Hundene Wilma og Buffy trygt hjemme i hundesenga. Foto: Privat

I dag skal de på hytta igjen og matmor Anne er spent på om Wilma vil oppføre seg som vanlig, eller om hun har blitt redd for området.

– Jeg er litt spent på hvordan hun vil reagere og om hun opplever stedet som annerledes nå, sier hun.

Både Anne og Knut Roar håper inderlig at det ikke ligger flere fangstfeller i terrenget. De tør ikke tenke på hvordan det ville gått for et mindre dyr, eller dersom et barn skulle komme borti en slik felle.