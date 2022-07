Mjøsas hvite svane er endelig på vannet igjen

– Det betyr mye å se folk om bord på båten igjen, sier kaptein Hans Knudsen.

I midten av juni havarerte Skibladner ute på Mjøsa. Store deler av sesongen røk.

Kapteinen anslår at de har tapt 6 millioner kroner i omsetning og over 10.000 passasjerer.

Men etter fem uker med intenst arbeid kan båten endelig seile igjen.

STORE TAP: Kapteinen anslår at Skibladner har tapt flere millioner kroner og tusenvis av passasjerer. Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

– Fantastisk å være om bord

På Skibladner-bryggene rundt Mjøsa står mange i kø for å gå om bord den hvite svane. De har med seg flagg, blomster og godt humør.

En av dem er Synni Sørheim fra Nord-Norge. Hun ble igjen i Gjøvik en ekstra dag, kun for å ta en tur med Skibladner.

– Det er helt fantastisk å være om bord her. Jeg er kjempeimponert over båten og landskapet, forteller hun.

SPESIELT: Synni Sørheim synes det var veldig spesielt å være med på den første turen etter havariet. Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Hun var ikke alene om å bli igjen i Gjøvik en ekstra dag. Det samme gjorde nederlandske Merlinde Zoet, som er på tur i Norge.

– Jeg er veldig heldig som får være med på den første turen etter havariet. Det har vært veldig hyggelig, sier hun.

FORNØYD: Merlinde Zoet hadde veldig lyst til å ta en tur med Skibladner mens hun er i Norge. Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Kapteinen sier at de har ventet på dette lenge. De gleder seg over at båten endelig kan ta passasjerer igjen.

– Det er helt herlig å se folk på dekk og i spisesalongen igjen, sier han.

Utsatte sesongen flere ganger

Både 2020 og 2021 var tøffe år for Skibladner. På grunn av koronapandemien måtte de seile med halv passasjerkapasitet, og avlyse all chartertrafikk.

Denne sesongen skulle de ta igjen for de tapte årene. Men det gikk ikke som planlagt.

TØFT: Med utsettelser på grunn av både lav vannstand og havari har dette vært en tøff sesong for Skibladner. Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Det var ikke bare havariet i juni som satte kjepper i hjula for sommersesongen.

I første omgang ble sesongen utsatt på grunn av lav vannstand i Mjøsa.

Da det endelig var nok vann til at båten kunne seile, gikk det kun fem dager før den havarerte.

Det ene skovlhjulet ble ødelagt, og måtte bygges opp helt på nytt.

Kapteinen vet ikke nøyaktig hvor mye reparasjonene kommer til å koste ennå.

Omsetningen og passasjerene de antar å ha tapt er hentet fra statistikk fra tidligere år.

LANG KØ: På Skibladner-brygga i Brumunddal var det lang kø da Skibladner tok jomfruturen etter havariet. Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Krysser fingrene

Ringsaker industriservice har vært helt avgjørende for å få Skibladner tilbake på vannet, mener kaptein Knudsen.

– De sto klare på kaia da vi havarerte og startet arbeidet med en gang. De har jobbet kontinuerlig siden da.

Nå krysser kapteinen fingrene for at de holder seg skadefrie fram til sesongen er over i september.

– Det er en voksen dame, så ting kan skje. Men det har ikke vært så bra som det er nå på mange år.