– Me har hatt ei redningsøving på gondolen, og i samband med dette veit me ein person har skada seg, seier marknadssjef Veslemøy Vedum i Alpinco til NRK.

Politiet melde om ulykka på Twitter klokka 14.08, etter ei trippelvarsling klokka 14.01. Då opplyste operasjonsleiar Atle Bernhoft von Obstfelder i Innlandet politidistrikt om at gondolen hadde sklidd nedover vaieren.

Han meldte då at gondolen framleis skulle henge i lufta, og at to personar var meldt skada.

– Ein person er på bakken, og den andre er oppe, sa von Obstfelder.

Naudetatane er på staden. Politiet har også kontakt med dei som jobbar på staden, som har hjelpt til i arbeidet.

TIL SJUKEHUS: To personar er køyrd til sjukehuset i Lillehammer. Det har vore ei redningsøving i anlegget og i det har det vore ei arbeidsulykke. Arbeidstilsynet blir varsla, melder politiet. Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Arbeidsuhell

Det er ikkje gjestar i anlegget. Ulykka er eit arbeidsuhell. Vedum avkreftar at gondolen har sklidd nedover vaieren.

Personen som er skadd jobbar i Hafjell alpinsenter.

– Det er ein person som under øvinga har hengt oppi vaieren, som har fått litt medfart ned, og har treft klemma som gondolen heng på, slik at han har forslått seg, seier Vedum.

Ho opplyser om at to personar er sendt til Lillehammer sykehus for sjekk. Dette er ein person som hang i ein vaier, som er kraftig forslått, og ein som stod på bakken som skal ha sklidd.

Øvinga som føregjekk i Hafjell gjekk ut på korleis ein potensielt skal få personar ut av gondolen stoppar og ein må fire personar ned.

Politiet melder at ulykka er ei arbeidsulykke og at arbeidstilsynet blir varsla.

