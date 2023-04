1. august i fjor ble ekteparet Herma Gjetsund (83) og Odd Gjetsund (88) knivstukket og drept i sitt eget hjem på Otta.

En mann i 40-årene er tiltalt for drapene, og for å ha mishandlet dem etter at de døde.

Torsdag startet rettssaken mot mannen, som har vært innlagt på psykiatrisk sykehus siden han ble pågrepet.

Den tiltalte erkjente de faktiske forholdene i begge tiltalepunktene da rettssaken startet torsdag, men ikke straffskyld på grunn av sin psykiske tilstand.

Den tiltalte bodde i det samme området som pensjonistene.

Ble oppringt av helseteam kort tid før drapene

Under innledningsforedraget viste aktor til en telefonsamtale som lokalt psykiatrisk helsevesen hadde med den tiltalte få timer før drapene skjedde.

Den tiltalte hadde over lengre tid forut for drapene vært inn og ut av psykiatriske institusjoner, og hatt tett oppfølging av helseteam.

Tidligere på kvelden ble tiltalte oppringt av helseteamet for å følge ham opp, noe de jevnlig gjorde.

Under samtalen fortalte den tiltalte at det gikk greit, men at han den siste tiden hadde kjent på mye angst. Ifølge aktor reagerte ikke helsevesenet på noe spesielt ved innholdet i telefonsamtalen.

Aktor Torbjørn Klundseter, til venstre, og forsvarer Anders Bjørnsen. Foto: Anders Bakkerud Larsen / NRK

Vitner så blodig tiltalt

Tidlig på kvelden 1. august gikk tiltalte inn i leiligheten til ekteparet i 80-årene. Ifølge forklaringer fra tiltalte selv skal han ha vært inne i leiligheten i tre til fire minutter. I løpet av denne tiden gjennomførte han drapshandlingen.

På vei ut fra leiligheten til ekteparet, ble den tiltalte observert av vitner på stedet. De reagerte da de så at den tiltlate hadde blod på klærne sine.

Da den tiltalte var tilbake i egen leilighet, ringte han selv til nødetatene og fortalte at han hadde drept to personer.

Ifølge vitneforklaringer skal den tiltalte ha banket på dørene til to andre boenheter på stedet, før han til slutt gikk inn hos ekteparet som ble drept.

– Meningsløse og tilfeldige drap

– Vi vurderer det slik at faren for nye alvorlige lovbrudd som setter andres liv og helse i fare er stor, sier aktor, statsadvokat Thorbjørn Klundseter.

Han opplyser til NRK at drapene fremstår som «meningsløse» og «tilfeldige».

Påtalemyndigheten mener mannen var utilregnelig på handlingstidspunktet på grunn av sterkt avvikende sinnstilstand. Han kan derfor ikke dømmes til fengselsstraff.

Under rettssaken vil det bli lagt ned påstand om en dom på overføring til tvungent psykisk helsevern. Dette er en såkalt særreaksjon som rettsvesenet kan gi personer som har gjort alvorlige, kriminelle voldshandlinger, men som er alvorlig psykisk syke.

ÅSTEDET: Etterforskere fra politiet på åstedet på Otta i Sel kommune 1. august 2022. Foto: Runar Henriksen Jørstad / NRK

– Dette er mann som er syk

Etter drapene ringte mannen selv til politiet. Han har helt siden pågripelsen vært innlagt på psykiatrisk sykehus. Han er ikke tidigere straffedømt.

Forsvarer Anders Gustav Bjørnsen sier at klienten hans har en lang historie i psykiatrien.

– Dette er mann som er syk, kort og godt. Og det er sykdommen alene som er årsaken til at dette skjedde, sier Bjørnsen.

Forsvareren kaller saken for en tragedie.

Den tiltalte skal etter planen forklare seg første dag under rettssaken som går i Lillehammer. Bjørnsen sier at mannen etter forholdene har det greit, men at tilstanden hans er svingende.

Statsforvalteren i Innlandet har tidligere vurdert om mannen fikk forsvarlig oppfølging fra Sykehuset Innlandet HF og Sel kommune. De har også vurdert om samhandlingen dem imellom har vært forsvarlig.

Statsforvalteren har konkludert med at det ikke har vært brudd på helselovgivningen – helsehjelpen var gitt «i tråd med god praksis».