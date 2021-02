Et større borettslag i Hamar var så lei av bråk at de gikk til retten for å bli kvitt mannen.

Borettslaget ba om å få tilgang til rullebladet til mannen. Det fikk de ikke, men de vant likevel fram med å bli kvitt det de mener er en uvanlig brysom beboer.

Hedmarken tingrett slår fast at leiligheten skal tvangsselges.

I kjennelsen skriver tingretten at «det ikke synes å være tvil om at det over tid har kommet musikkstøy nattetid og at musikken kom fra beboers leilighet».

Retten viser til at flere naboer også har klaget på ubehagelig oppførsel fra mannen.

– Kjenner seg ikke igjen

BELASTENDE RESULTAT: Resultatet er svært belastende for vår klient ettersom det er tale om tvangssalg av eget hjem. Det sier advokatfullmektig Kristina Davidsen, som representerer beboeren. Foto: Advokatfirmaet Elden

Mannen reagerer sterkt, forteller hans advokat Kristina Davidsen.

-Resultatet er svært belastende for vår klient ettersom det er tale om tvangssalg av eget hjem.

Ifølge Davidsen kjenner hennes klient seg ikke igjen i beskrivelsene fra motparten.

Han må i tillegg til å selge leiligheten betale borettslagets omkostninger på 200 000 kroner.

-Min klient har behov for å ta dommen innover seg og vurdere eventuelle videre steg, sier Davidsen.

Hvor mye bråk skal naboer tåle?

Hedmarken tingrett har altså tatt stilling til hvor mye bråk naboer kan tåle.

Allerede i januar i fjor vedtok borettslaget at en mann i 40-åra måtte selge leiligheten sin. Det ville han ikke, og saken ble tatt til retten.

Der har partene møttes en rekke ganger bak lukkede dører.

Men NRK har fått innsyn i sluttinnlegget fra borettslagets advokat, Kristiane Emilie Berg.

Innlegget beskriver «omfattende og vedvarende bråk til alle døgnets tider, bestående av blant annet høy musikk, bråk, hyling, slåssing / voldsutøvelse, overvåking og ubehagelig oppførsel mot naboene».

Advokaten til borettslaget ønsker ellers ikke å kommentere saken nå.

– Udokumentert

Mannen, som nå må selge, mener anklagene fra naboene er alvorlige og udokumenterte.

Han innrømmer at det har vært noen tilfeller av bråk fra leiligheten i tida før hans ekskjæreste flyttet ut. Dette skjedde imidlertid før han mottok varsel om salgspålegg.

Borettslagets gikk altså først til retten for å få innsyn i rullebladet til mannen. Det fikk de ikke av hensyn til mannens privatliv og personvern.

Men mannen må nå likevel flytte ut av leiligheten etter at retten tvang ham til det.