Våpenfunn i bortføringssaken i Tolga

Det ble avfyrt flere skudd da en mann i 20-åra ble bortført fra foreldrehjemmet på Vingelen i Tolga natt til 2. januar i år.

Politiet har lett etter våpenet flere ganger uten resultat.

VIKTIG BEVIS: Våpenet er et svært viktig bevis, sier politiadvokat Vibeke Stolp Ekeland. Foto: Kjell Åge Kampestuen / NRK

Til nå har de ikke villet si noe om hvor de mente våpenet kunne være. Det var for å unngå at noen andre skulle dra dit for å lete.

Nå har de funnet det. På et jorde i Stor-Elvdal.

– Våpenet ble funnet i samme område som der fluktbilen kjørte ut, sier politiadvokat Vikebe Stolp Ekeland.

Politiet er ganske sikre på at dette er våpenet som ble brukt under bortføringen.

Viktig bevis

Det var natt til 2. januar i år at to personer tok seg inn i huset til 20-åringen og foreldrene hans i Tolga. Foreldrene ble utsatt for vold og det ble avfyrt flere skudd inne i huset.

20-åringen ble truffet av et skudd, men ble ikke alvorlig skadd.

Deretter ble han tatt med bort fra huset, og han var savnet i et døgn.

Politiet har lett etter våpenet flere ganger. For noen dager siden fant de det.

– Både beskrivelsen av våpenet som er gitt i avhør og hvor det kunne ligge, stemmer godt overens med det vi fant, sier politiadvokat Stolp Ekeland.

VED RV3 STOR-ELVDAL: i dette området ved Rv 3 i Stor-Elvdal ble våpenet funnet for noen dager siden. Foto: Geir Olav Slåen / NRK

Politiet vil ikke si hva slags skytevåpen det er snakk om. Våpenet er sendt til analyse i Kripos.

– Hvis det stemmer at dette er rett våpen, så vil det bli et viktig bevis i saken, legger politiadvokaten til.

Vet hvem som skjøt

Politiet mener å ha kontroll på hvem det var som avfyrte skuddene inne i huset på Vingelen i Tolga.

Men de vil ikke gi noen flere opplysninger før saken kommer for retten.

Seks menn er siktet for frihetsberøvelse eller medvirkning til frihetsberøvelse. Noen har erkjent straffskyld, andre har ikke gjort det.

Fire av de seks har i politiavhør forklart hvilken rolle de har hatt i saken. Politiadvokat Vibeke Stolp Ekeland sier disse fire har innrømmet å ha hatt en befatning med saken.

Hun bekrefter at to av de siktede kjørte en leiebil fra Oslo til Tolga den aktuelle natta i januar.

FLUKTBILEN: Bilen som ble brukt da en mann i 20-åra ble bortført fra hjemmet sitt i Tolga. Under flukten kjørte bilen av veien og havnet på et jorde i Stor-Elvdal. Foto: Politiet

De samme to tok med seg 20-åringen og la ut på flukten tilbake til Oslo.

I Stor-Elvdal kjørte de av vegen og havnet på et jorde. Der ble leiebilen stående igjen. Ifølge politiet tok de taxi et stykke videre. Noen andre kjørte dem så den siste strekningen til Oslo.

En av de siktede har til nå ikke villet forklare seg for politiet i det hele tatt. Men nå har han kontaktet politiet og sagt seg villig til å la seg avhøre, forteller politiadvokat Stolp Ekeland.

Dette har skjedd: Voldshendelse i Vingelen Politiet får melding om at tre personer hadde blitt utsatt for vold på en privat adresse i Tolga. En av de tre personene, en 20 år gammel mann, blir tatt med av de mistenkte. De to andre var guttens foreldre. Det blir avfyrt skudd i boligen. Den 20 år gamle mannen blir truffet. Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Flukten Mannen blir tatt med i en bil, og de kjører sørover Østerdalen. Fluktbilen var en leiebil. Ved Koppang kjører de av vegen, og bilen havner ute på et jorde. Deretter går flukten videre i taxi. Foto: Geir Olav Slåen / NRK

Etterlyst av politiet Politiet går ut med en etterlysning av mannen som er bortført. Han blir etterlyst med navn og bilde, og politiet ber publikum om hjelp til å finne ham. Politiets innlegg på Facebook blir senere fjernet, men ble ifølge avisa Retten delt over 11.000 ganger i løpet av noen timer. Politiet får inn mange tips som følge av etterlysningen.

Dukker opp på tog Mens store politistyrker leter etter mannen, dukker han opp på et tog på Gardermoen rundt klokka 22 på kvelden. Dette er mer enn 30 mil unna der han befant seg. Mannen får låne en telefon av en konduktør på toget. Foto: Christian Ziegler Remme / NRK

Ivaretar familien Mannens foreldre ivaretas på hjemstedet. Det settes også i gang sikkerhetstiltak rundt dem. Politiet vil ikke si hva slags tiltak det er snakk om. Foto: Geir Olav Slåen / NRK

Første pågripelse Tirsdag etter hendelsen pågripes den første mistenkte i saken. Han melder seg selv til politiet. Han avhøres utover kvelden, og erkjenner straffskyld. Mannen er ikke tidligere straffedømt. Han er i 20-åra. Politiet går ikke ut med pågripelsen før onsdag.

Fengslingsmøte Den første pågrepne framstilles for fengsling. Mannen varetektsfengsles i fire uker. Begrunnelsen er ifølge politiet faren for bevisforspillelse.

Ny pågripelse En annen mann blir pågrepet av sivilt politi i Oslo onsdag ettermiddag, etter anmodning fra politiet i Innlandet. Mannen blir pågrepet på arbeidsplassen sin, får NRK opplyst. Mannen fraktes til Hamar. Han erkjenner ikke straffskyld etter siktelsen. Også denne mannen er i 20-åra.

Jakter tredje mistenkt Politiet har en tredje mistenkt i søkelyset, etter det NRK erfarer. Det jaktes på denne personen i Oslo-området.

Fengslingsmøte Den andre mistenkte i saken framstilles for fengsling torsdag kl 13. Også han varetektsfengsles i fire uker. Mannen er tidligere domfelt for en rekke narkotikalovbrudd, deriblant salg av narkotika. Foto: Ola Bjørlo Strande / NRK

En tredje mistenkt siktes for frihetsberøvelse Politiet melder at de har siktet enda en mann i saken.

Fengsles i fire uker Den tredje siktede i saken varetektsfengsles i fire uker. Alle de siktede er menn i 20-åra, bosatt i Oslo-området. Politiet opplyser på en pressekonferanse at de tror at det er flere involverte og at det kan komme nye pågripelser. Foto: Anne Kari Løberg / NRK

3 pågripelser på en måned Den 12.januar blir en fjerde person siktet. I løpet av den neste måneden blir ytterligere to til siktet. Til sammen seks personer er siktet for å være innblandet i bortførings-saken. En av de siktede har til nå nektet å forklare seg, men har sagt seg villig til å la seg avhøre i slutten av mai. Vis mer

Slutt på sikkerhetstiltak

Bistandsadvokaten til 20-åringen som ble bortført, Helge Hartz, sier det er bra hvis politiet nå har funnet våpenet som ble brukt mot hans klient.

20-åringen og familien rundt ham fikk tett oppfølging i dagene etter skytingen og bortføringsdramaet i hjemmet deres i Tolga.

Det ble også satt i verk ulike sikkerhetstiltak rundt dem.

Nå bekrefter politiet at det ikke lenger er nødvendig med slike tiltak, men at de blir fulgt opp ved behov.

– Nå bruker familien tida på gradvis å komme seg tilbake til en normal hverdag, så godt det lar seg gjøre, sier politiadvokat Vibeke Stolp Ekeland.

ETTERFORSKNING: Politiet sperret av området i Vingelen i Tolga, der dramaet skjedde natt til 2. januar 2022. Foto: Geir Olav Slåen / NRK

Advokat Helge Hartz sier at hans klient har god dialog med politiet og får oppfølging ved behov.

– Men han er fortsatt merket av det han opplevde, sier bistandsadvokaten.

Politiet er ennå ikke helt ferdig med etterforskningen. Det er derfor uvisst når saken kommer for retten.

Først skal den til statsadvokaten, som avgjør om det skal tas ut tiltale eller ikke.