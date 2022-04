Tolga-bortføring: Fire av seks sikta har innrømma befatning med saken

Det har vært tre måneder med omfattende etterforskning for politiet i Innlandet etter at en 20-åring ble bortført fra hjemmet sitt på Tolga.

Til sammen seks menn er siktet for frihetsberøvelse eller medvirkning til frihetsberøvelse.

Fire av dem har i politiavhør forklart hvilken rolle de har hatt i saken.

– Disse har erkjent å ha hatt befatning med frihetsberøvelsen, sier politiadvokat Vibeke Stolp Ekeland.

Men hun ønsker ikke å gå inn på hva de konkret skal ha gjort.

Nekter skyld og vil ikke la seg avhøre

LANGT KOMMET: Politiet er snart i sluttfasen av etterforskningen, sier politiadvokat Vibeke Stolp Ekeland. Foto: Anne Kari Løberg / NRK

Bortføringen skjedde natt til søndag 2. januar i år.

Rundt klokka to denne natta fikk politiet i Innlandet melding om en alvorlig hendelse. Tre personer var utsatt for vold i et privat hus i Vingelen på Tolga i Nord-Østerdal. En av de tre, en mann i 20-åra ble tatt med og meldt savna.

Nesten et døgn senere kontaktet han sine foreldre og fortalte at han var løslatt av gjerningspersonene.

Etterforskningen førte til flere pågripelser.

Av de seks siktede er det en som ikke erkjenner straffskyld og en som stiller seg uforstående til siktelsen, ifølge politiadvokaten.

Den siste siktede sitter i varetekt fram til torsdag 7. april.

Han har ifølge politiet nektet å la seg avhøre fordi han ikke har fått innsyn i saken. Nå har politiet gitt innsyn i dokumentene, men han vil fortsatt ikke la seg avhøre.

– Min klient benytter seg av retten til å ikke forklare seg for politiet på det nåværende tidspunkt, sier hans forsvarer, advokat Petter Bonde.

Politiet vurderer om de skal begjære forlenget varetekt av denne mannen.

Politiets teori er styrka

– 20-åringen som ble bortført er fortsatt preget av det han og hans familie ble utsatt for hjemme i Vingelen denne natta i januar.

Det sier mannens bistandsadvokat, Helge Hartz.

BISTANDSADVOKAT: 20-åringen er fortsatt preget av det han og familien ble utsatt for denne natta, sier mannens bistandsadvokat, Helge Hartz. Foto: Anders Bakkerud Larsen / NRK

Det ble avfyrt skudd inne i boligen da 20-åringen ble bortført denne natta i januar.

Mannen ble truffet av et skudd, kunne bistandsadvokaten bekrefte noen dager etter hendelsen.

Politiet vil fortsatt ikke svare på om det har funnet noe våpen.

Sist uke ble den fornærmede 20-åringen avhørt av politiet for første gang på flere måneder.

Hans bistandsadvokat ønsker ikke å si noe mer om hva hans klient har fortalt.

Politiet vil heller ikke lette på sløret.

– Men vi fikk bekreftet at det vi har funnet fram til gjennom andre metoder, det stemmer, sier politiadvokat Vibeke Stolp Ekeland.

Gjeld som motiv

Tidlig i etterforskningen gikk politiet ut med en teori om at motivet for bortføringen var gjeld.

Ifølge politiadvokat Vibeke Stolp Ekeland, har den teorien blitt ytterligere forsterket gjennom alt det innsamlede materialet politiet sitter på.

Gjennom storparten av disse tre månedene etter den alvorlige hendelsen, har Kripos og andre politidistrikter bistått politiet i Innlandet.

Nå er det bare Kripos som hjelper til. Og politiet ser nå slutten på etterforskningen.

– Målet er å få sendt saken til statsadvokatene i Hedmark og Oppland før sommeren, sier politiadvokat Vibeke Stolp Ekeland.

Det er der en endelig tiltale skal tas ut.