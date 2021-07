Sølvarve, gullregn, rynkerose og prydstorklokke er fire planter mange kjenner fra hagen. Felles for dem alle er at de står på lista over fremmede arter som er forbudt å innføre, sette ut eller omsette.

Miljødirektoratet har en fremmedartsliste som oppdateres jevnlig, tidligere kalt svartelista. Per nå står det 28 arter som man bør være ekstra obs på (se oversikt nederst i saken).

Både før og under koronapandemien har flere brukt mye tid på planter – både ute og inne.

Men med en plantelidenskap følger også ansvar, sier hageinfluenser Espen Skarphagen, som synes det er bra at flere tilegner seg grønne fingre.

– Dette er ekstra viktig nå når vi har mye større tilgang på planter enn før, og det er mange som kan skape ugagn i norsk natur, sier Skarphagen, som er en halvdel av podkasten Grøntpodden, samt innholdsprodusent og utvikler av nettstedet SkarpiHagen.

RYNKEROSE: En blomsterart mange ikke var klar over står på forbudslista. Foto: PRIVAT

Risiko for viktige insekter

En av de viktigste grunnene til at hageeiere bør overholde dette er næringsgrunnlaget for viktige insekter, som pollinerende insekter og villbier.

– Planter som vokser naturlig fortrenges hvis fremmedarter får vokse fritt og spre seg. Det skaper en svært uheldig dominoeffekt for økosystemet, sier Skarphagen.

Fremmede skadelige arter kan også endre strukturen på naturtyper, krysse seg med naturlige arter og være bærer av parasitter og sykdommer.

KARPEDAM: Espen og samboeren har en egen karpedam i hagen med mange ulike planter. Foto: PRIVAT

Har en fremmedart i hagen

Med en egen hage på i underkant av ett mål med drivhus, karpedam med planter både for pryd og nytte, har hageinfluenseren nok å holde på med.

Skarphagen har selv en av artene på lista, før han ble kjent med risikoen for miljøet rundt.

– Jeg har kjempespringfrø i hagen, de sprer seg fryktelig fort om jeg ikke følger med og luker.

KJEMPESPRINGFRØ: Arten vokser i stor fart og etablerer seg i store grupper. Den er på forbudslista, og Skarphagen har den i sin egen hage. Foto: PRIVAT

PARKSLIREKNE: Ble innført som hageplante tidligere, men så ble det oppdaget enormt potensial til spredning i norsk natur. Står på forbudslista Foto: PRIVAT

Hans beste tips for å ta knekken på en eventuell spredning av fremmedarter er å:

Gjenkjenne plantene når de dukker opp Napp dem bort og ha kontroll på rotbiter Kast uønskede planter med en gang, eller la de ligge på en sort plastsekk i sola slik at den dør før man hiver resten i komposten

Planter på sosiale medier

Stadig flere bruker Instagram og andre visuelle sosiale medier for å nå ut til andre om planteentusiasmen sin. Skarphagen har selv over 13.600 følgere på sin Instagram-profil, skarpihagen.no.

Han merker at innad i miljøet så passer folk litt på hverandre, når det kommer til fotodeling av fremmedarter.

– Man gjør vedkommende oppmerksom på at den ikke bør spre seg eller deles videre, alt sagt i en hyggelig tone.

HAGEIDYLL: Hageinfluenseren har en stor hage som han gjerne bruker tid på. Han var 6 år gammel da han fikk sitt første blomsterbed hjemme i foreldrene sin hage, siden har han dyrket. Foto: PRIVAT

Tema i podkast

I tillegg har han podkasten Grøntpodden med norske Marianne som bor i Sverige. I en av de nyeste episodene tok de opp «rampete planter» som truer med å ødelegge balansen i økosystemet.

KRYPFREDLØS: Nok en plante som står som en av de 26 på forbudslista med svært høy risiko. Foto: PRIVAT

Selv om det stadig blir flere hage- og planteinfluensere, samt entusiaster, så tror Skarphagen at de fleste bruker nok tid på hobbyen og livsstilen til at de ikke lar hageplantene rømme fritt.

– Mitt inntrykk er at de fleste ønsker å ta vare på naturen og plantene sine, både inne og ute. Vi ønsker alle et rikt insekts- og dyreliv ute.