Grete bedt om å legge ut 10.500 kroner i veka for reiser til sjukehuset: – Heilt håplaust

Saka samanfatta Ekspander/minimer faktaboks Pasientar ved Kongsvinger sjukehus må no sjølve legge ut for pasientreiser som før var rekvirerte.

Dette fordi det ikkje vart landa avtale med eit taxiselskap for området med kommunane Eidskog, Kongsvinger, Grue, Sør-Odal og Nord-Odal.

Pasientar som ikkje har førehandsrekvirert reise, må difor betale for reisa sjølv og søke om refusjon i etterkant.

Dette har ført til frustrasjon blant pasientar, som meiner det er for dyrt å legge ut for reisekostnadane.

– Det er ikkje haldbart, seier Grete Sannes (56).

Ho er dialysepasient og må reise til Kongsvinger sykehus for behandling tre gonger i veka. Fram til no har transporten blitt ordna av sjukehuset med taxi, med såkalla rekvirert pasient­reise.

Avisa Glåmdalen var dei som først skreiv om at frå 1. mars var det ikkje lenger nokon avtale om transport av pasientar i kommunane Eidskog, Kongsvinger, Grue, Sør-Odal og Nord-Odal.

Desse er fem av totalt tolv kommunar i landet som no står utan ein slik avtale.

Ifølgje avisa fekk dei ikkje på plass ei ny avtale i Glåmdalen fordi tilbodet frå det lokale taxiselskapet Taxi 03650 var for dyrt for Pasientreise- og syke­transport­avdelingen ved Oslo Universitets­sykehus.

– Tilbodet låg vesentleg høgare enn angitt maksimalpris i anbodet, og også høgt over prisane i privatmarknaden, står det på Ahus sine nettsider.

Utan avtale etter anbodskonkurransen må pasientar som har helsemessig behov for tilrettelagt transport, ordne transport til og frå sjukehuset sjølv. Dei må legge ut for dette og søke om refusjon frå Pasient­reiser.

– Det er bekymringar i forhold til å komme seg på dialyse, og det er naudsynt behandling, seier Sannes.

Avtalar om pasientreiser i alle helseføretaka i Noreg Ekspander/minimer faktaboks NRK har kontakta dei følgande helseføretaka i mars 2024, og dette er oversikt over ordningar Pasientreiser HF har no. Helse Nord RHF Helgelandssykehuset HF Avtalane for pasientkøyring med taxi er inngått kommunevis, og Helgelandssykehuset skriv dei har tilfredsstillande taxi-dekning på heile Helgeland.

Det er ein kommune utan taxi-avtale, Træna kommune. Dei har difor ei løysing med ein sjuketransportbil tar pasienttransport dersom dei ikkje finn andre løysingar. Finnmarkssykehuset HF Har avtale for alle stader utanom Loppa kommune . Der finst det ikkje drosjar etter at ein løyvehavar la ned drifta for fleire år sidan.

. Der finst det ikkje drosjar etter at ein løyvehavar la ned drifta for fleire år sidan. Pasientar i den kommunen brukar transport i eigen regi på nokre turar, eller hentar kapasitet frå andre område når dei har ledig kapasitet. Nordlandssykehuset HF Har avtalar i alle aktuelle kommunar.

Det er ifølge føretaket to kommunar der det ikkje er sett på som naudsynt eller at det behov for dette, som følge av geografien. Dette er Røst og Værøy .

. Årsaka er at det er «svært korte distansar innanfor kommunen. Det er ikkje aktuelt med bruk av denne type transport ut av kommunen. Då er det fly, helikopter og båt/ferje som er aktuelt». Universitetssykehuset Nord-Norge HF Det er ingen kommunar som ikkje har avtale i området, men kommunane er delt opp i mindre område, i startstader.

Startstader der det ikkje er avtale med taxi er Øverbygd i Midt-Troms, Gryllefjord i Senja i Midt-Troms og Kjøpsvik i Nordland.

i Midt-Troms, i Senja i Midt-Troms og i Nordland. Når det ikkje er avtale hentar sjukehuset pasienten med taxi frå område i nærleiken som dei har avtale med og dekker den ekstra kostnaden for reisevegen taxien får. Helse Midt-Norge RHF Helse Midt-Norge RHF har ansvar Helse Møre og Romsdal HF, St. Olavs hospital HF, og Helse Nord-Trøndelag HF.

Dei skriv at dei har avtalar som dekker alle område i Midt-Noreg. Helse Vest RHF Helse Stavanger HF Manglar avtale for Kvitsøy og Lund kommune.

og kommune. Årsaka er at det ikkje finst drosjar eller løyver i kommunen som dei kan lage avtale med. Dei har hatt fleire anbodsrundar, men fekk ingen tilbod frå tilstøytande kommunar.

Der det ikkje er avtale organiserer pasienten reisa sjølv og søker om refusjon. Det gjer at det ofte er dei sjølve eller familie eller vener som køyrer. Pasientane kan også bestille drosje frå andre kommunar, men må då legge ut sjølv og få refundert utlegget i etterkant.

Når pasientar med medisinsk tilrettelagt transportbehov frå Lund kommune skal reise til behandling i Egersund og Stavanger, kan fastlege skrive ut rekvisisjon til tog. Helseføretaket dekker togbillett og bestiller drosje frå togstasjonen til behandlingsstaden. Helse Fonna HF Helse Fonna HF har avtalar som dekker heile området til helseføretaket. Helse Bergen HF Helse Bergen HF skriv at det har vore ønskeleg å ha avtale 24/7 alle stader, men at dette føreset at det er interesse i marknaden for å levere tilbod. Dei skriv det er lite konkurranse i distriktet og få tilbydarar.

Dei har to postområde utan avtale, og desse er Omastrand og Strandebarm i Kvam Herad. Pasientar der må ordne og legge ut for reiser sjølv, og få dette dekka i etterkant.

Pasientar der må ordne og legge ut for reiser sjølv, og få dette dekka i etterkant. Dei har følgande område med særskilt avtale om køyring av pasientreiser med rekvisisjon: Ølve og Hatlestrand (med avtale med Hillesvik Transport), Osterøy (med avtale med Christiania Taxi Bergen), Ulvik (med avtale med Ulvik taxi). Helse Førde HF Helse Førde HF har avtale i alle kommunane bortsett frå ein stasjoneringsstad på Atløy, ei øy i Askvoll kommune. Pasientar der må ordne reise sjølve til primærhelsetenesta, og derifrå blir Askvoll taxi nytta. Helse Sør-Øst RHF Sykehuset Innlandet HF Har avtalar som dekker heile Sykehuset Innlandet HF sitt område.

Det er pasientar i området som kan bli ramma av manglande avtale i Glåmdalen. Dette gjeld pasientar frå opptaksområdet som får behandling ved sjukehus i helseføretaket sitt opptaksområde, eller pasientar frå Sykehuset Innlandet som er til behandling ved sjukehuset i Kongsvinger og har rekvirert pasientreise heim igjen. Oslo Universitetssykehus HF Har avtalar med taxiselskap i alle kommunar utanom dei fem kommunane i Glåmdalen: Eidskog, Kongsvinger, Grue, Sør-Odal og Nord-Odal.

Svarer at med utgangspunkt i pasientreiseforskrifta er det i utgangspunktet slik at pasientane sjølv skal ordne transport og få utgiftsdekning i etterkant. Når dei ikkje har transportøravtalar er det løysinga som blir alternativet.

OUS har i tillegg valt å sette inn seks Helsebiler til dei mest sårbare pasientane. Desse har no tilgjengelegheit mellom 09:00 og 17:00. OUS jobbar med å utvide tilbodet. Sykehuset Østfold HF Har avtalar som dekker heile Sykehuset Østfold HF sitt ansvarsområde. Vestre Viken HF Vestre Viken HF har per i dag ikkje nokon kommunar utan avtale. Sykehuset Telemark HF I Telemark og Vestfold, som Sykehuset Telemark HF har ansvar for, har dei avtalar i alle kommunar. Sørlandet sykehus HF Sørlandet Sykehus har i dag avtale for drosjetransport av pasientar i alle deira område.

Over ein halv million i utlegg

For Sannes er det å køyre sjølv ikkje eit alternativ etter tøff behandling, og ho har heller ikkje økonomi til å legge ut for taxi. Løysinga har blitt at partnaren Runer Finnes har måtte køyre ho.

Køyreturen tar over 45 minuttar kvar veg. Denne tida får Finnes ikkje betalt for, men reise­utgifter får pasientar refundert.

– Eg synest det er heilt håplaust. Det tar mykje av tida hans. Eg er utruleg heldig som har han som er så utruleg snill, seier Sannes.

Runer Finnes er pensjonist og har difor tid til å køyre Grete Sannes til og frå behandling. Han får ikkje betalt for det han gjer. Foto: Alexander Nordby / NRK

Det finst minibussar som skal kunne hente pasientar, men desse har kjernetid mellom 09.00 og 17.00. Dermed kan ikkje Sannes ta desse til behandlinga for den startar 08.00.

Etter behandling er ho klar for heim­reise rundt klokka 12.45 og kunne tatt buss heim då, men ho unngår dette fordi ventetida er tung når ho er dårleg etter behandling.

Dersom Sannes legg ut for drosje sjølv, seier ho det vil det komme på rundt 1950 kroner ein veg. 3900,- kroner dagen, tre gonger i veka. Over 600.000 i året i utlegg.

– Eg synest det er ille at folk må hente pasientane når dei først har sett opp skyss, men den ikkje fungerer. Det er ikkje alle som har råd til å legge ut så mykje pengar for å komme bort og heim, seier Runer Finnes. Foto: Alexander Nordby / NRK

Avdelingsleiar Egil Johannessen for pasientreiser og syketransport i Oslo universitetssykehus har til avisa Glåmdalen føreslått at det finst transportørar som gir kreditt i spesielle tilfelle.

Ifølge Sannes har Pasientreiser også føreslått at ein kan bruke kreditt­kort til å legge ut fram til ein får refundert kostnadene. Det er ikkje aktuelt for ho.

– Det tar tid frå du har lagt ut til du får tilbake. Circa tre veker var det anslått det ville ta, før endringa, seier Sannes.

– Det beste hadde vore viss me gjekk tilbake til den gamle ordninga, seier Sannes om pasientreisetilbodet ho har no. Foto: Alexander Nordby / NRK

Pasientreiser og rekvirert pasientreise Ekspander/minimer faktaboks Dersom pasientar har reist til behandling som blir dekt av det offentlege, kan dei få pengestøtte med ein fast sum per kilometer, uansett kva transportmiddel som blir brukt.

For å få støtte må avstanden til behandlingsstaden vere lengre enn ti kilometer kvar veg og må gå over meir enn ei takstsone.

Ein kan få støtte til reiser som er kortare dersom behandlaren dokumenterer at det var naudsynt å bruke privat bil eller drosje av helsemessige årsaker.

Ein kan få dekt reisa dersom den går over fleire takstsoner for offentleg transport. Går reisa innanfor ei takstsone, vil den ikkje utløyse pengestøtte, uavhengig av transportmiddel. Unntaket er dersom behandlaren dokument at det var naudsynt å bruke privat bil eller drosje av helsemessige årsaker.

Ein kan søke om pengar etter reisa, og søknaden må sendast inn seinast seks månader etter behandlingsdatoen.

Pasientar må betale eigenandel dersom dei ikkje har frikort.

Søknaden sender pasientar inn digitalt ved å logge inn på Helsenorge, på papir. Rekvirert pasientreise: Viss ein av helsemessige eller trafikale årsaker ikkje kan reise med offentleg transport, køyre sjølv eller bli køyrt, kan ein ha rett på ei rekvirert reise.

Å reise med rekvisisjon betyr at Pasientreiser i ditt lokale helseføretak organiserer reisa for deg, og vel det transportmiddelet som er mest hensiktsmessig.

Noko ventetid må det reknast med, og når det er mogleg, reiser fleire pasientar saman.

Pasienten betaler berre eigenandel for reisa, dersom pasienten ikkje har fritaksgrunn eller frikort.

​Det er behandlaren som avgjer om pasienten har behov for rekvirert reise av helsemessige årsaker.

Helsemessige årsaker kan vere: 1) ​​​​​​betydeleg redusert orienteringsevne, 2) betydeleg redusert allmenntilstand, 3) psykiske problem som gjer det vanskeleg å reise med offentleg transport eller eigen bil, 4) redusert forflyttingsevne som gjer at pasienten har problem med å gå, kome inn og ut av eit transportmiddel eller har behov for tilrettelagt transportmiddel. Kjelde: Helsenorge.no om pasientreiser og om rekvirert pasientreise per mars 2024.

– Uhaldbart

Arvid Magne Dybdahl (80) er også dialyse­pasient og bur i Kirkenær, litt over ein halvtime i køyre­avstand til sjuke­huset.

Dersom han bestiller drosje sjølv kan det bli både venting og usikkert om drosje­sjåførane faktisk har tid til å køyre:

– Det er uhaldbart slik det har vore no. Me må få att den gamle ordninga vår.

Dybdahl seier det ikkje er riktig at pasientar skal måtte låne pengar for å legge ut for transport til og frå behandling.

– Det er å låne pengar det også, seier Arvid Magne Dybdahl om å bruke kredittkort for å legge ut for pasientreiser. Kredittkort er ikkje aktuelt for han. Foto: Alexander Nordby / NRK

Gunn Aastebøl (76) er også dialysepasient og bur på Skotterud. Det er litt over 25 minutt med køyring til sjuke­huset. Ho synest situasjonen no er usikker:

– Det er ei belastning, for spesielt når du har vore til dialyse er du sliten og vil gjerne heim så fort som mogleg. Det er ei påkjenning.

– Det har vore så trygt og godt å bli frakta frå dør til dør, og ikkje tenke noko meir på det, seier Gunn Aastebøl. Ho saknar den gamle pasientreiseordninga. Foto: Alexander Nordby / NRK

Satsar for pasientreiser 2024 Ekspander/minimer faktaboks Følgande satsar gjeld for reiser gjennomført frå og med 1. januar 2024: ​Standardsats​ – 3,00 kr​ per kilometer.

​Standardsats for følgjeperson (berre ved reise med offentleg transport. Må dokumenterast) ​​ – 3,00 kr​ per kilometer.

​​Kostgodtgjering​ – 264 kr per døgn.

​Overnattingsgodtgjering (må dokumenterast) ​​ – Inntil ​683 kr per døgn.

​Tapt arbeidsinntekt for følgjeperson (må dokumenterast) ​​​ – 160 kr per time for maksimalt åtte timar per døgn.

Følgjepersonen sine utgifter til leigd hjelp, til erstatning for eige arbeid (må dokumenterast. Leigd hjelp frå pasienten sine eller følgjepersonen sine nære pårørande blir ikkje dekt) – Inntil 53 kr per time for maksimalt åtte timar per døgn.

​Tapt arbeidsforteneste ved yrkesskade – 82 kr per time (maksimalt ​429 kr per dag) ​. Beløp som er mindre enn 100 kroner blir i utgangspunktet ikkje utbetalt. Dersom ein innan seks månader gjennomfører fleire pasientreiser, og summen av desse utgjer minst 100 kroner, kan ein likevel ha rett på å få utbetalt desse beløpa under eitt. Kjelde: Helsenorge.no

Blei bedt om å gå ned i pris

Linn-Birgit Kristensen er talsperson for alle drosjeeigarane i Glåmdalsregionen. Ho seier at det er riktig at pristilbodet Taxi 0365 kom med i anbodsrunden var høgare enn maksimalprisane i anbodskonkurransen.

Ho grunngjev dette med at det er tatt utgangspunkt i prisoppgangen i samfunnet og prisane dei har køyrt på i fire år.

Linn-Birgit Kristensen er talsperson for alle drosjeeigarane i Glåmdalsregionen. Ho seier at situasjonen no er pressa og usikker for eigarane og sjåførane: – Det er sendt ut permitteringsvarsel, andre sjåførar har sagt opp, nokon har blitt sagt opp og generelt veit me ikkje om bransjen vil overleve i regionen. Foto: Privat

– Etter møte med OUS fekk me beskjed om at prisane dei gav i anbodet for 2020–2024 var feil og altfor høge, utan at OUS har sagt opp avtalen med oss, skriv Kristensen.

Ho skriv at deira siste tilbod var å behalde prisane dei hadde før 1. mars i år.

– Å gå ned til prisane dei har sett som maksimalt i anbodet ville ført til ein nedgang på mellom ti og tolv prosent for eigarar og sjåførar, før me har justert for prisvekst og endring i tariff, seier Kristensen.

Ho seier at tariffen dikterer at sjåførane skal ha betre betalt per time når bilen står på verkstad enn ventetaksten Pasientreiser legg opp til:

– Det kan me ikkje gå med på.

Ønsker snarleg ordning

Kjell Tønnes er taxi­sjåfør og hadde akkurat hatt ein tur til sjuke­huset då NRK snakka med han. Han synest det er trist at det ikkje er ein avtale mellom taxi­selskapet og sjuke­huset om pasient­transport:

– Eg synest det er veldig tragisk. Eg tenker mykje på pasientane som me har køyrt til og frå sjukehus, seier Tønnes.

– Mange er frustrerte for dei må legge ut pengar sjølv. Dei er urolege for økonomien.

Kjell Tønnes er redd nokre pasientar får problem med å kome seg på sjukehus, og trur endringa kan føre til permitteringar og oppseiingar i taxinæringa. Foto: Alexander Nordby / NRK

Avisa Glåmdalen har skrive at pasientar avbestiller legekonsultasjonar grunna trøbbel med transport. Leiar handikap­forbundet i Glåmdalen, Hans Hanssen reagerer kraftig på det som har skjedd, for han synest ikkje reise­ordninga no er helse­forsvarleg.

– Det er brukar­gruppene som er svake og som verkeleg må ha hjelp i pasientreise­samanheng som blir skade­lidande her, seier Hanssen.

Hans Hanssen meiner ei betre ordning enn den som er no, burde kome i hamn raskast mogleg: – Det er ikkje bra at det blir oppfordra til å betale med kredittkort og at pasienten skal bli skadelidande. Det kan ende med at dei må gå ifrå både hus og heim fordi det blir for tøft for dei. Foto: Alexander Nordby / NRK

Jobbar med tilbod

På Ahus sine nettsider står det at Oslo universitets­sykehus jobbar med å få på plass eit tilbod til dei mest sårbare pasientane.

Dette stadfestar Stephen Sollid som er klinisk direktør for prehospitalklinikken på Universitetssykehuset i Oslo.

Steffen Sollid seier dei blant anna har ein ekstra service med store bilar for sårbare pasientar og at dei har prøvd å få eit tilbod på plass. Foto: Alexander Nordby / NRK

– Diverre har me ikkje klart det godt nok, og me må innrømme at me ikkje har klart det. Me har ein ganske god dialog no, spesielt med Kongsvinger sykehus, for å få eit betre tilbod på plass.

Han seier det kan ta månader å få på plass ein avtale dei kan akseptere. Til pasientar som no må legge ut sjølv beklagar han.

– Me jobbar som best for å få eit betre tilbod, og eit godt nok tilbod, til dei som er i spesielt sårbare situasjonar, anten det er at du ofte må dra til sjukehuset, eller fordi du har økonomiske utfordringar.