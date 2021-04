– Vi fikk melding litt over klokka 02:00 i natt om at det var en lastebil og en personbil som hadde frontkollidert på riksvei 3 på Kvikne. Det framsto som alvorlig, og det er nå bekrefta at personen som satt i personbilen omkom på stedet.

Det forteller Sidsel Svarstad, operasjonsleder i Innlandet politidistrikt.

Pårørende er varslet, og vil bli fulgt opp.

Stenger vegen

Riksvei 3 på Kvikne er hovedvegen mellom Oslo og Trondheim gjennom Østerdalen. Det går mye tungtransport her.

Vegen er nå stengt, og vil være det i flere timer, opplyser politiet.

Omkjøring er skiltet via fylkesveg 30. Alternativ er rute via E6, melder vegtrafikksentralen.

Statens vegvesen, Havarikommisjon og politiet foretar undersøkelser på stedet.

– To personer i lastebilen er fysisk uskadd, men er selvsagt preget. De blir tatt hånd om fremover, forteller Svarstad.