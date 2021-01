Rundt 2500 husstander er uten strøm torsdag morgen i Elvias dekningsområde.

Elvia forsyner folk med strøm i Innlandet og i Oslo og Viken.

Innlandet er nå hardest rammet. Verst er det i Gjøvik, Trysil, Engerdal og Østre-Toten.

– Hovedårsaken til strømbruddene er tung snø som har ført til trefall over strømlinjene, sier kommunikasjonssjef i Elvia, Morten Schau.

Han sier det jobbes for å gi folk strømmen tilbake, men at arbeidet er vanskelig og tar tid.

– Vi må først finne feilen og se hvor omfattende skadene er. Noen steder er det knekte master og linjene ligger på bakken. Da tar det vesentlig lengre tid.

Han kan ikke si når folk kan forvente å få strømmen tilbake, men regner med at alle feil er rettet i løpet av dagen.

Økt beredskap

Strømselskapet var forberedt på at dette kunne skje og har økt beredskapen.

– De siste varslene tyder på at vi kan få store mengder med til dels tung snø i vårt område. og i tillegg sterk vind med kraftige vindkast, sier Schau.

En slik værtype er ikke bra for strømforsyningen. Det er stor risiko for at trær faller over strømlinjene. Utstyr kan bli skadet og det kan bli mye og tung is på strømlinjene.

– Vi har avtalt med våre beredskapsentreprenører at de kan mobilisere store styrker hvis det skulle bli behov for det, i tillegg til våre egne mannskaper.

Elvia øker også beredskapen på driftssentralen og kundesentrene.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Unngå linjer som har blåst ned

Mye og tung snø er også en stor fare for folk som ferdes i nærheten av strømlinjer.

FARLIG: Strømlinjer som ligger lavt eller på bakken er livsfarlige. Foto: Leif Dalen / NRK

– Vi fraråder folk på det sterkeste å bevege seg i nærheten av linjer som henger lavt eller ligger på bakken. Det kan være strømførende ledninger, og berøring kan medføre livsfare, sier Morten Schau.

Elvia ber om at folk sier fra til dem hvis de ser strømlinjer som ligger lavt i terrenget eller på bakken. Meld fra til Elvia

Se strømbrudd på app og strømbruddskart

Elvia informerer også om at folk kan se hvor det er strømbrudd i en app eller på strømbruddskartet deres.

– Vi sender også ut SMS-melding til kunder som er strømløse på grunn av feil i høyspentnettet. Feil i lavspentnettet, det vil si det siste strekket fra en transformator og inn til husveggen hos kundene, vil imidlertid ikke bli fanget opp av disse varslingssystemene, sier Schau.

NVE advarer mot jordskred

Uværet fører også til fare for jordskred. NVE har sendt ut gult farevarsel, først og fremst for Agder, Vestfold og Telemark, Viken og sørlige deler av Rogaland.

Her vil den kraftige nedbøren i all hovedsak komme som regn og det kan føre til både jordskred, sørpeskred og flomskredfare i disse områdene.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

– Gult nivå betyr at det kan skje noen mindre hendelser. Typiske konsekvenser er at det kan gå utover vei- og jernbanestrekninger. Vi venter mindre jordskred, men det kan skje større også, sier jordskredvakt Emil Solbakken i NVE til VG.

Solbakken presiserer at varselet ikke gjelder kvikkleireskred, men mindre utglidninger i bratte skråninger.

Ekstremværet «Frank» truer i nord

I Nord-Norge er det sendt ut rødt farevarsel for det ventede uværet. Det er ekstremvarsel og betyr at været kan føre til svært farlige situasjoner.