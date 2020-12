– Det føles jo nesten litt som vi er på hyttetur, men det hadde vært fint om vi fikk strømmen tilbake nå snart.

Det sier Linda Stangnes fra Heiberg i Sør-Odal. Hun og familien mistet strømmen mandag kveld. Det førte til at Linda måtte lade telefonen ute i bilen og droppe morgenkaffen.

Familien har opplevd flere strømbrudd den siste tida. På det meste var de to døgn uten elektrisitet.

– Det verste er jo maten i kjøleskapet som blir dårlig.

KOSELIG: Linda Stangnes var en av flere som mista strømmen i Sør-Odal tirsdag. Hun synes det var litt koselig, men ville gjerne ha strømmen tilbake. Foto: Ann-Kristin Mo / NRK

De siste par dagene har 5000 nordmenn i Viken, Oslo og Innlandet mistet strømmen.

Uten strøm i 44 timer

Helt sør i Østre Toten, på fylkesgrensa mellom Innlandet og Viken, forsvant strømmen like etter klokka 02.30 natt til mandag.

Totalt var 61 husstander i Østre Toten uten strøm i 44 timer.

Klokka 22 tirsdag kveld var strømmen tilbake. Men gleden var kortvarig.

Onsdag morgen var strømmen borte igjen. Nå er 80 husstander i Østre Toten nok en gang strømløse. Mange av disse var også ramma av det langvarige strømbruddet.

– Mange trefall og vanskelige forhold på linjen som går fra Hurdal trafostasjon har ført til nok et nytt strømbrudd i dette området.

Det sier kommunikasjonsrådigver i Elvia, Cecilie Gregersen.

Hun forteller at strømlinja skal befares med helikopter senere i dag.

STRØMBRUDD: Ved Høversjøen, helt sør i Østre Toten, på fylkesgrensa mellom Innlandet og Viken, var 61 husstander uten strøm i 44 timer. Husene og hyttene her var lyst opp med stearinlys. Foto: Stine Bækkelien / NRK

Ordfører i Østre Toten, Bror Helgestad (Sp), forteller at både fritidsboliger og fastboende er ramma av det langvarige strømbruddet.

– At strømmen er borte så lenge gjør jo ting veldig tungvint for dem som bor her.

Han forteller at kommunen ikke har fått en eneste klage.

– Det sier litt om hvor tålmodige folk her er. Når vi ikke får en eneste klage på 40 timer. Det er imponerende.

IMPONERT: Ordfører i Østre Toten, Bror Helgestad (Sp), er imponert over tålmodigheten til både fastboende og fritidsinnbyggere ved Høversjøen som var uten strøm i 44 timer. Kommunen hadde ikke mottatt en eneste klage mens strømmen var borte. Foto: Anders Bakkerud Larsen / NRK

Fra kommunens side er det viktig å vite at alle som har vært uten strøm lenge har det bra og klarer seg.

– Det er ikke fare for liv eller helse, sier ordføreren.

Tung og våt snø

Strømbruddene skyldes kraftige værforhold, med mye våt og tung stø. Det gjør at trær faller over strømkablene.

Arbeidsleder i Elvia, Knut Ødegård, forteller at det var mange feil å rette.

– Det er tidkrevende det vi driver med, så timene går fort når vi rydder opp.

Onsdag ser det ut som om strømmen er tilbake på store deler av Østlandet, men Elvia opprettholder ekstra beredskap utover dagen.

– Værsituasjonen ser ut til å bli bedre, og vi vil sannsynligvis gå over til mer normal drift utover ettermiddagen, sier Cecilie Gregersen.

Flere strømbrudd i fremtiden

Gregersen sier at mer ekstremvær i fremtiden kan føre med seg flere omfattende strømbrudd.

– Dette er dessverre noe vi må regne med i årene som kommer, men vi gjør alt vi kan for å forebygge.

Hun forteller at Elvia har mannskaper tilgjengelig døgnet rundt for å rydde opp i feilene.

FEIL: Tung, våt snø fører til at trær legger seg over strømlinjene. Det har ført til mange strømbrudd på Østlandet de siste dagene. Foto: Ann-Kristin Mo / NRK

– Vi holder på å legge nytt strømnett i bakken flere steder, som gjør det mindre sårbart for vær og vind. I tillegg ser vi på andre teknologiske løsninger som kan bedre leveringssikkerheten.

Linda Stangnes forteller at familien hadde en koselig kveld uten strøm. De tente lys og spilte brettspill. Men hun kjente at det skulle bli godt å få strømmen tilbake.

– Nå gleder vi oss til vi kan lage litt god mat igjen, og sette på TV-en og kose oss med noen julefilmer.

Strømmen kom tilbake i Sør-Odal tirsdag kveld, men familien belager seg på å trampe i gang aggregatet i tilfelle det blir mer uvær i løpet av romjula.