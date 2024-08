Saken oppsummert Det er i dag enkelt å forfalske en politiattest, noe som kan utnyttes av personer som ønsker å bli trenere for barn.

Et nytt pilotprosjekt skal innføre en digital ordning for politiattester, noe som vil gjøre det vanskeligere å forfalske disse.

Den nye tjenesten vil gjøre det lettere for idrettslag å ha oversikt over hvem som skal ha politiattest, samt gjøre det enklere for den ansvarlige i klubben å følge opp søkeprosessen og få tilgang til attestene.

Innlandet er det første fylket som får teste den nye tjenesten, og organisasjonssjef i Innlandet idrettskrets, Tina Thorsen, mener den nye ordningen er banebrytende.

Det jobbes også for en lovendring som vil gjøre at politiattester kan oppdateres hyppigere enn dagens ordning.

Politiet understreker at en politiattest ikke er noen garanti mot fremtidige lovbrudd, men et viktig verktøy for å vurdere om en person bør ha et tillits- eller ansvarsforhold for mindreårige eller personer med utviklingshemming.

Oppsummeringen er laget av en KI-tjeneste fra OpenAi. Innholdet er kvalitetssikret av NRKs journalister før publisering.



– Alt som gjør det lettere for klubber å håndheve politiattester, er fint, mener Tor Solbakken.

Han kaller seg erfaringsstemme.

For noen år siden sto han frem og bidro til å avsløre at en profilert idrettsleder forgrep seg på unge gutter i vel 40 år.

Opprullingen førte til en diskusjon om hvor tungvint ordningen med politiattester i idrettsklubber er.

Nå innføres en etterlengtet, digital ordning. Den skal først testes i Innlandet og så ut i alle idrettskretsene. Også andre aktører som bruker politiattest skal kunne ta den nye løsningen i bruk etter hvert.

Mange idrettsklubber slurver med politiattester. Manglende rutiner og hektisk hverdag for frivillige i klubbene får ofte skylden.

– Banebrytende tjeneste

Den nye tjenesten skal:

Gjøre det lettere for idrettslag å ha oversikt over hvem som skal ha politiattest.

Gjøre det enklere og sikrere for den ansvarlige i klubben til å følge opp søkeprosessen og få tilgang til attestene.

Gjøre det vanskeligere å forfalske politiattesten.

Innlandet er det første fylket som får teste den nye tjenesten.

Tina Thorsen er organisasjonssjef i Innlandet idrettskrets. Hun mener den nye ordningen er banebrytende, og en seier for idretten.

– Idretten er dessverre et sted hvor overgripere har mulighet til å gjøre ytterligere lovbrudd.

Politiattest i idretten Frivillige og ansatte i norsk idrett som får ansvar- og tillitsforhold for mindreårige eller mennesker med utviklingshemming skal vise politiattest.

Attesten må være uten anmerkninger.

Lovbruddene som omfattes er: Seksuallovbrudd, voldslovbrudd mm, narkotikalovbrudd og vinningslovbrudd. Avhengig av graden av lovbrudd forsvinner disse fra attesten etter en stund, se mer info her.

I 2018 sluttet politiet å fornye politiattester til personer som allerede hadde fått attest.

Attesten fornyes kun dersom personene skifter rolle i idrettslaget. Kilde: Norges idrettsforbund

Advarer mot at politiattest gir falsk trygghet: – De fleste overgrep blir nok begått av personer som har en gyldig attest.

Kommer flere forbedringer

Dagens ordning har også fått kritikk for at politiet i utgangspunktet ikke fornyer en attest etter at den blir skrevet ut.

Dermed får ikke idrettslaget vite om eventuelle seinere dommer.

– Det er så enkelt som at vi vil trygge hverdagen for utøverne våre. Ikke minst få kontroll på at overgripere og de som gjør lovbrudd ikke får lov til å være i idretten. Foto: Privat

Ifølge Thorsen har idretten fått gehør for at det er nødvendig med en lovendring som gjør at attestene kan oppdateres hyppigere enn dagens ordning.

En slik lovendringsprosess kan ta opptil et par år, men Thorsen håper det vil gå raskere.

– Dette betyr at vi kan fange opp eventuelle lovbrudd med en gang, slik at det blir tryggere for barna våre.

Politiet: – Positivt

Det er Finnmark politidistrikt som har ansvar for å skrive ut politiattester.

Avsnittsleder Alexander Gulliksen Johansen sier han ikke kan uttale seg om selve systemet, fordi politiet ikke har laget det.

Han mener likevel det er positivt at idrettsforbundet jobber for at idrettslagene skal ha like prosesser og felles forståelse for vurderinger ved krav om politiattest.

Videre understreker han at politiattesten ikke er noen garanti mot fremtidige lovbrudd.

– Men det er et viktig verktøy for å vurdere om en person bør ha et tillits- eller ansvarsforhold for mindreårige eller personer med utviklingshemming, eller ikke.

– Jeg tror ikke ordningen løser problemet uten at klubbene aktivt jobber med problematikken knyttet til vold, mobbing, trakassering og overgrep, påpeker Tor Solbakken. Foto: Knut Røsrud / NRK

Overgrepsdømte i idretten

Tilbake til erfaringsstemmen Tor Solbakken.

Han er også førstelektor ved Høgskolen i Innlandet. Her jobber han med idrettsfag, og med tematikken seksuelle overgrep og vold i skole og idrett.

Også han minner om at arbeidet ikke slutter med avgitt politiattest.

For det handler om å arbeide med bevisstgjøring og holdninger i det daglige.

– Stille spørsmål, være kritisk til sin egen virksomhet og gjøre det tryggest mulig for disse barna og unge som er en del av denne fantastiske idretten.