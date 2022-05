Norsk Tipping vant millionsøksmål

EveryMatrix fra Malta vant først anbudskonkurransen i 2020 om å bli Norsk Tippings nye leverandør av elektroniske tjenester og betaling.

Etter at Buypass – der Norsk Tipping eier 50 prosent – klaget, fikk de kontrakten verdt 1,5 milliarder kroner.

Det var kun de to selskapene som ønsket kontrakten. Det maltetiske selskapet gikk da til sak og krevde opptil 398 millioner kroner.

Norsk Tipping fornøyd

Men retten har nå avvist kravet.

Det var Finansavisen som omtalte saken først.

– Vi er tilfreds med at retten deler vårt syn om at Norsk Tipping har håndtert denne anskaffelsen i tråd med regelverket, sier kommunikasjonsdirektør Tonje Sagstuen i Norsk Tipping til Finansavisen.

FORNØYD: Kommunikasjonsdirektør Tonje Sagstuen er fornøyd med at Norsk Tipping vant rettssaken. Foto: Norsk Tipping

Det maltetiske selskapet må også betale Norsk Tipping 2,4 millioner kroner i saksomkostninger.

Advokat Morten Goller, som representerer EveryMatrix, sier til Finansavisen at selskapet foreløpig ikke har vurdert om de vil anke saken.

Norsk Tipping avviste selskapet blant annet fordi de argumenterte med at EveryMatrix i tilbudet ikke opplyste om underselskaper de var avhengige av for å gjøre jobben, og hva de skulle bidra med. Det ble også sådd tvil om at de hadde de materielle ressursene som var nødvendig, og at de blant annet var avhengig av eksterne utviklere i Ukraina.

Må ta ansvaret

Norsk Tipping argumenterte med alvorlig tvil om EveryMatrix oppfylte kravene til fravær av interessekonflikt.

Her viser retten blant annet til at selskapet skulle hatt en plan for hvordan de skulle stoppe kobling til selskaper som driver med pengespill i Norge. Selskapet på sin side argumenterte med at de ikke tilbyr betalingstjenester for å unngå det norske betalingsforbudet, og at betalinger til og fra Norge var avsluttet før kontrakt skulle inngås.

EveryMatrix avviste alle påstandene, og mente de kunne gi all dokumentasjon med en kort tillegsfrist. Men Østre Innlandet tingrett avviste dette, og har nå frikjent Norsk Tipping.

Retten mener Norsk Tipping som oppdragsgiver ikke har begått et tilstrekkelig kvalifisert brudd på anskaffelsesreglene.

I dommen slås det fast at det maltetiske selskapet alene må ta ansvaret for å ha gitt mangelfulle og misvisende opplysninger om hvordan leveransen skulle foregå, samt ikke å ha oppfylt kravene til dokumentasjon over underleverandørenes ressurser.