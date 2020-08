– Dette er en bra følelse. Det er spennende å ha gjort noe ingen andre har gjort, forteller Linn Therese Helgesen.

I dag nådde tenåringen toppen av Visbretinden (2234 meter over havet) i Jotunheimen, og har med det besøkt alle landets 377 topper over 2000 meter.

– Den første totusenmetertoppen jeg kan huske jeg gikk på er Austabotntinden (2204 moh.). Da var jeg sju år.

LETTBEINT: Linn Therese Helgesen er den yngste som har besteget alle landets topper som er høyere enn 2000 meter. Dette bildet er fra i sommer fra Store Midtmaradalstinden (2056 m). Den spisse toppen i bakgrunnen er Store Skagastølstinden (2405 m). Foto: Morten Helgesen / PRIVAT

Den fjellvante valdresjenta har gått på tur i fjellet hele livet. Da hun var 10 år formet planen om å bestige alle totusenmetertoppene på det norske fastlandet seg.

– Jeg synes det er gøy å gå på tur og å være ute, og jeg tenkte jo at det hadde vært gøy å være den yngste til å ta alle, sier 15-åringen.

Dermed startet topptursamlinga. Rekorden hun måtte slå for å bli den yngste hadde Sondre Kvambekk som var 19 år da han hadde besøkt alle toppene over 2000 meter.

FORNØYD: Linn Therese foretrekker turer med variasjon, og aller helst vil hun klatre eller gå på topper der hun kan stå på randonee ned igjen. Foto: Sigrid Havig Berge / NRK

Blir et tomrom etter prosjektet

Fjelltoppsamlinga begynte med at Linn Therese samlet topper hjemme i Valdres. Hun lagde seg en liste på 160 topper, og etter å ha nådd alle toppene der, var det på tide med et nytt mål.

– Vi begynte å tenke at hun kunne bli den yngste på alle toppene over 2000 meter. Vi hadde noen delmål med premier de første åra, men etter et visst punkt tok hun mer eierskap til prosjektet selv, forteller pappa Morten.

Sommeren 2018 skjønte de at det kunne bli en realitet.

– Da var det en fantastisk sommer, så da tok vi mange av de vanskeligste toppene. Etter fjorårssesongen hadde vi 350 topper. Da visste vi at vi kom til å nå målet i år, sier han.

Når den siste toppen nå er innkassert blir det et slags tomrom for Linn Therese.

– Det er mest gøy, men også litt rart. Det har jo vært en stor del av livet deler av året.

Sikkerhet først

Favorittfjella til Linn Therese er Uranostind (2157 m) i Jotunheimen og Store Skagastølstind (2405 m).

– Dit må man klatre og bruke tau. Det er luftig, så du skal helst ikke falle ned, sier hun.

Og sikkerheten tas på alvor. Mamma Julia, som selv står over turene til de luftigste fjelltoppene, er opptatt av å få jenta si trygt hjem.

– På de vanskeligste turene har vi hatt som forutsetning at det skal være med andre voksne. For at det skal være trygt dersom noe skulle skje med Morten. Det er viktig at Linn Therese skal komme seg trygt ned igjen, sier Julia.

Så lenge sikkerheten ivaretas, oppfordrer hun andre til å ta med ungene sine på toppturer.

– Hvis barna er motivert og foreldrene har forutsetning til å gjennomføre det på en bra måte, så kan vi oppfordre andre til å gjøre det samme.

TIDLIG KRØKES: Linn Therese har vært på turer til fjells så lenge hun kan huske. På denne kveldsturen hadde hun nettopp fylt 10 år, og var på vei på vei til Sokse (2189 m) blant Smørstabbtindane med Storebjørn (2222 m) som diffus kulisse. Foto: Morten Helgesen / PRIVAT

Ikke alltid gøy

På noen av turene har Linn Therese og faren tatt 10–12 topper på en dag. Noen ganger telter de, og andre ganger tar de dagsturer. Stort sett koser de seg på tur, men Linn Therese innrømmer at ikke alle turene er like fine.

– Det finnes kjipe topper. Noen er bare steinhauger langt borti gokk. Når man bare går på stein uten klatring, er det kjedelig. Skredahøin på Dovrefjell som vi gikk forrige helg var skikkelig kjedelig, sier hun.

UTALLIGE NATUROPPLEVELSER: Linn Therese trives til fjells, og aller helst vil hun klatre mest mulig på tur. Dette bildet er tatt en grytidlig sommermorgen i flanken opp mot Store Skagastølstind med utsikt mot (f.v.) Stølsmaradalstinden (2026 m), Nørdre Midtmaradalstinden (2062 m), Store Austanbotntinden (2204 m) og Store Ringstinden (2124 m). Den morgenen spiste 13 år gamle Linn Therese og faren frokost alene på Store Skagastølstinden. Foto: Morten Helgesen / PRIVAT

Når de har vært på vanskelige topper eller hatt skikkelig dårlig vær, har Morten tidvis frykta at det skulle drepe turlysten.

– Etter de verste turene har jeg tenkt at motivasjonen skal forsvinne. Det har jo vært turer med gråting og andre ting som ikke er så gøy, men det har gått for over.

For Linn Therese har det derimot ført til at mestringsfølelsen har blitt desto større.

Med topp nummer 377 under beina er Linn Therese nå klar for å bruke tida si på andre ting.

– Det neste jeg skal samle på nå er land i Europa.