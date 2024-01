– Dette er ei fantastisk kjensle, seier den svensknorske astronauten Marcus Wandt.

Etter nesten 37 timar i rommet, var romkapselen han og tre andre astronautar var med i, framme ved den internasjonale romstasjonen.

Tilkoplinga til romstasjonen var ferdig og vellykka klokka 11.56 norsk tid laurdag.

Like før klokka 12.00 laurdag, kom romkapselen med svensknorske Marcus Wandt fram til den internasjonale romstasjonen (ISS). Foto: NASA

Litt over halvannan time seinare var Wandt og resten av laget på plass i romstasjonen.

– Oppskytinga var fantastisk. Eg har aldri opplevd noko liknande, seier den svensknorske astronauten.

Fakta om oppskytinga «Axiom Mission 3»: Ekspander/minimer faktaboks Er det første heileuropeiske astronautoppdraget til den internasjonale romstasjonen.

Oppdraget blir utført av Axiom Space og det er støtta av mellom anna ESA, den svenske romorganisasjonen SNSA og den svenske flyprodusenten Saab.

Axiom er eit kommersielt selskap som spesialiserer seg på å leggja til rette for romferder. SpaceX sørgjer for sjølve transporten, medan Axiom organiserer ferda og oppdraga på romstasjonen.

Oppskytinga skjer med eit Crew Dragon-romfartøy og ein Falcon 9-bererakett frå SpaceX.

ESA gjer dette for å vise at korte oppdrag i rommet med rask opplæringstid vil vera nyttig både for forsking, utdanning og inspirasjon.

Marcus Wandt vart skoten opp med tre andre astronautar. Walter Villadei, pilot på oppdraget og oberst i det italienske luftforsvaret. Tyrkiske Alper Gezeravci er med som oppdragsspesialist, og kommandør er Michael López-Alegría, tidlegare astronaut ved NASA. Kjelde: Norsk romsenter/NRK

Konkurrerte med over 20 000

Det var klokka 22.49 torsdag kveld at Falcon 9-raketten vart skote ut frå Kennedy Space Center i Florida.

Sjå den spektakulære oppskytinga her:

Oppskytinga kunne ein følgja direkte via YouTube-kanalen til Axiom Space.

Marcus Wandt er svensk, men har både svensk og norsk statsborgarskap. Mora hans er frå Toten.

– Spør du ho, så er eg ganske mykje norsk, men også om du spør meg, fortalde han tidlegare til NRK.

Her får Marcus Wandt nummeret sitt. Han er nummer 611 på den internasjonale romstasjonen. Foto: Axiom Space

For rundt to år sidan fann han ut at han ville bli astronaut. Wandt har bakgrunn som jagarflygar i det svenske luftforsvaret.

Då han såg at European Space Agency søkte nye astronautar, så søkte han. Han konkurrerte då med over 22 500 andre og vart først plassert som reserve-astronaut. Men så dukka dette oppdraget opp, der han fekk moglegheita.

Her står Marcus Wandt ved siden av SpaceX Dragon-kapselen som skal tok ham til den internasjonale romstasjonen. Her før oppskytingen som fant sted den 18. januar 2024. Marcus Wandt har fullført astronaututdannelsen og opplæringen for sitt oppdrag i rommet på bare åtte måneder. Foto: P. Sebirot / ESA Her er Wandt i trening på innsiden av et SpaceX Dragon-fartøy. Her er hele «Axiom Mission 3» mannskapet under trening. Foto: SpaceX / Imagery Courtesy of Axiom Space

Uredd

Astronaututdanninga og opplæringa for oppdraget har han gjort på berre åtte månader.

Tidlegare i veka sa han at han ikkje har vore redd i forkant av oppskytinga.

– Eg gler meg verkeleg. Eg har ikkje grudd meg så langt. Det finst ein liten nervøsitet her, men den er positiv. Når ein har førebudd noko i lang tid, og veldig intensivt, så kjenner ein at «nu er det dags», sa Wandt til NRK.

Den internasjonale romstasjonen (ISS) Foto: Ap Ekspander/minimer faktaboks Romstasjonen går i bane rundt jorda.

Etterfølgjaren til «Mir», som planmessig styrta i Stillehavet utanfor New Zealand i 2001.

Eit samarbeidsprosjekt mellom NASA (USA), Roskosmos (Russland), JAXA (Japan), CSA (Canada) og ESA (Europa). AEB (Brasil) samarbeid gjennom NASA.

Krinsar rundt jorda i ei høgd på 400 kilometer med ein fart på 26.000 km/t.

Har ei besetning på seks personar. 221 personar frå 18 land har vore på romstasjonen sidan han vart teken i bruk i 2000.

Første nordmann i rommet

Laget til Wandt deltek i eit oppdrag som har fått namnet Axiom 3. Dei skal mellom anna forske på såkalla romsjuke og stamceller.

– Eg er stolt av å representere Sverige og Europa, sa Wandt frå romstasjonen laurdag ettermiddag.

Han er den tredje svensken i rommet, men den første med norsk statsborgarskap i verdsrommet.

Dei fire astronautane skal no vera på stasjonen i to veker for å utføre ulike vitskaplege eksperiment på oppdrag frå firmaet Axiom Space. Foto: AP

NRK-journalist og romfartsekspert Hallvard Sandberg fortalde til NRK Innlandets ettermiddagssending at oppskytinga var rutineprega.

– SpaceX har jo vorte kjempeprofesjonelle med det å få menneske ut i rommet og få last ut i rommet. Dei er jo den totalt dominerande aktøren på planeten, sa han.

– Dei skyt jo nesten opp hundre rakettar i året, berre tenk på det. Det er mykje, mykje meir enn alle dei andre til saman. Så det var heilt profesjonelt.

NRK-journalist og romentusiast Hallvard Sandberg. Foto: NRK

Han sa det er heilt spesielt at det er ein svensknorsk om bord.

– Det er jo heilt, heilt spesielt. Det er jo den første nordmannen, han har pass, han har stempel i panna, er norsk statsborgar, så han er norsk eigentleg. Så har han då teke den plassen som første nordmann i rommet.

– Den plassen er teken, det er gjort. Den er skriven i historiebøkene, og ingen andre kan nokosinne komma og seia «Eg var første nordmann i rommet».