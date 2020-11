– Jeg får mye kjeft for alt mulig rart som folk er misfornøyd med. Vindkraft, ulver, dagpenger, trygdepenger, NAV-saker. Ja, jeg får til og med skylden for ørnedrap.

Ordene tilhører Erna Solberg – men vi snakker ikke om statsministeren.

Norges mektigste kvinne har nemlig en navnesøster på Gjøvik, som jobber som helsefagarbeider.

Og det er ikke lett å dele navn med kvinnen som styrer landet. Helsefagarbeideren får servert sterk kost hver eneste dag, både via telefonoppringinger, SMS og sosiale medier, som er ment for statsministeren.

– Det er hele døgnet. Det tikker inn så mye meldinger at jeg må bytte nummer ofte. For trøkket er så stort. Det er slitsomt å få så mye kjeft som jeg ikke får gjort noe med.

Har blitt drapstruet

Noen ganger har det også gått atskillig lenger enn bare å få skyllebøtter. Solberg har nemlig også fått trusler, og blitt varslet om skuddpremie.

– En dame ringte og sa hun ville skyte meg, tenne på huset mitt, og ramme familien min. Det var veldig ubehagelig.

Navnelikheten rammer henne også når hun sender jobbsøknader.

– Når jeg søker jobber, blir søknadene mine ofte hivd, fordi folk tror det er tøys. Og hvis jeg ringer et offentlig kontor, eller til skolen angående barna mine, får jeg ofte beskjed om å legge på røret. For de tar meg ikke seriøst.

HELSEFAGARBEIDER: Erna Solberg bor på Gjøvik, men jobber for tiden med koronatesting på svenskegrensen i Eidskog. Hun sier det er vanskelig å få jobber på grunn av navnet sitt. Foto: Knut-Øyvind Hagen / NRK

Bytter til navn med vikingsus

Men snart er navnetrøbbelet historie, hun har nemlig gått til det steget å bytte navn. Hun har søkt om navnebytte på Skatteetatens sider, og er i en venteprosess.

– Hva blir så det nye navnet?

– Lagertha Solberg. Lagertha er et veldig gammelt navn jeg fant i noen bøker, opprinnelig et vikingnavn. Så det navnet tenkte jeg at jeg ville ta.

I TV-serien Vikings heter for øvrig en av karakterene Lagertha.

Og den vordende Lagertha Solberg begrunner navnebyttet slik:

– Jeg vet rett og slett ikke om noen annen måte å få alt kjøret til å stoppe. Om noen dager har forhåpentligvis navnebyttet mitt gått gjennom.

BEKLAGER: Erna Solberg, altså statsministeren, beklager at hun har skapt så mye bryderi for navnesøsteren sin. Foto: Statsministerens kontor

Statsminister Solberg: – Jeg beklager

Hva tenker så statsministeren om at hun har en navnesøster som får så mye kjeft?

– Jeg syns jo Erna er et fint navn og Erna Solberg er et spesielt fint navn. Men det er krevende å stå til ansvar for alt som folk er sinte på meg for, sier statsministeren.

Hun ønsker å gjøre folk oppmerksomme på at det er fånyttes å søke etter statsministerens telefonnummer på internett.

– Mitt telefonnummer er hemmelig, så hvis du finner en Erna Solberg i telefonkatalogen så er det feil dame.

Hun sier Lagertha er et nytt navn for henne, men påpeker at hun en periode i barndommen ønsket å bytte navn selv.

– Jeg pleide å lyve på meg at jeg het Erna Therese Natasja, så jeg fikk et litt finere navn, som barn gjerne vil ha.

Og statsministeren sender følgende hilsen til helsefagarbeideren.

– Kjære navnesøster: Jeg beklager at jeg har gjort at du får mye tyn. Du skal slippe å ta ansvar for det jeg gjør. Så håper jeg at du lever godt med navnet Lagertha.

Ønsker fred og ro i livet sitt

LEI: Erna Solberg er lei av å få kjeft fra folk. Om få dager heter hun Lagherta Solberg. Foto: privat

Helsefagarbeideren må innrømme at det blir rart å ikke lenger hete Erna Solberg. Nå vil en del av identiteten hennes forsvinne.

– Det blir jo spesielt å bytte navnet sitt etter så mange år. Jeg vil sikkert bruke litt tid på å huske det egentlig, å få alle jeg kjenner til å huske det også. Vi får se. Det kan hende jeg blir Erna på privaten og Lagertha offentlig.

Men hun er klar på hva hun ønsker at navnebyttet skal bidra til.

– Jeg håper på litt mer fred og ro i livet mitt. At jeg igjen har en god sjanse til å få jobben jeg ønsker meg. Og at jeg endelig slipper å stå til rette for alt statsministeren gjør.

